Про це повідомив у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Передали велику партію потужних зарядних станцій із додатковими батареями бійцям 28-ї бригади імені лицарів Зимового походу. Ці хлопці стримували ворога на Миколаївщині, звільняли Херсонщину й уже три роки героїчно боронять Донбас", – написав Палатний.

Керівник волонтерського штабу наголосив, що електроенергія дуже потрібна захисникам.



"Нашим хлопцям на передовій зараз украй потрібна електроенергія. Щоб заряджати все й одразу, а не вибирати, що сьогодні найбільш потрібно: рація, РЕБ, БПЛА чи Starlink. Упевнений: наша підтримка допоможе їм ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя", – сказав він.



