Військовий Святослав Дубина пояснив, що обирати між продовженням війни та заморозкою марно, миру не буде, доки ми не змінимо свою свідомість і не зрозуміємо, що все залежить не від Заходу, а від нас.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Продовжувати з цією командою на чолі країни неможливо. Це веде до поразки, до капітуляції, а завершення війни – це таке ж безглуздя, допоки ми не будемо розуміти, що і як робити. Тобто має бути інший позитивний сценарій виходу з політичної кризи, з управлінського хаосу, із системної корупції, яка з'їдає країну зсередини. Має бути народний план перемоги – як ми діємо тут і зараз?», – стверджує Святослав Дубина.

На його думку, ми маємо готувати план С, план порятунку України, тому що цей порятунок залежить лише від нас, не від Заходу, а «рускій мір» обов’язково буде, якщо ми не почнемо діяти. Тобто, пояснює військовий, насамперед потрібно змінити свідомість українців, аби було розуміння, що кожен крок залежить від наших дій і від кожного українця.

«Більшість українців чекають сталого миру. Якщо чекати, мир ніколи не настане. Настане руйнація країни, смерть українців і зникнення нації. Поки ми цього не усвідомимо, ми будемо або йти за поганим сценарієм, будемо втрачати території і, що найголовніше, втрачати людей, втрачати наше майбутнє, або ми зануримося в заморозку війни і в хаос, у мир, який знесе повністю українську державу як суверенну та незалежну», – попереджає Святослав Дубина.

Отож, стверджує військовий, третій сценарій – це зміна свідомості українців, переобрання владних повноважень на себе, переобрання відповідальності і рішучих дій. В Україні, підкреслює він, достатньо людей дії, які вже продемонстрували спроможність навіть у критичні моменти змінювати ситуацію у країні і відношення західних партнерів до нас, але це точно не сьогоднішня команда влади.

