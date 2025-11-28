Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что мирный план США писали непонятно кто и в сговоре с рф, чтобы подсунуть его Украине после коррупционного скандала, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«После Аляски было понятно, что существует какой-то тайный или закрытый от нас сценарий, как США и россия будут двигаться в этом направлении. И их здесь объединяет, на мой взгляд, несколько позиций», – отмечает Николай Томенко.

Во-первых, объясняет он, есть какое-то общее прошлое у Трампа и путина или у Трампа и ФСБ, во-вторых, в Белом доме сейчас превалируют российские нарративы, то есть они видят российскую версию Украины, в-третьих, путин и Трамп не любят Зеленского по разным причинам и вообще украинские власти.

В целом же подчеркивает политик, этим мирным планом США и вообще переговорным процессом занимались друг Трампа Уиткофф, зять Трампа Кушнер и друг Вэнса Дрисколл. То есть, объясняет он, внешней политикой США занимаются не должностные лица, а это люди с непонятным статусом, даже Рубио допустили к процессу в последний момент, то есть дипломатия должна работать совершенно не так.

«Но идея наработки (ред. – плана) была, ждали удобного момента. А удобный момент – очередной коррупционный скандал в Украине. И это уже серьезный коррупционный скандал. Когда у вас слабая позиция, вас хотят добить. И здесь возникла хорошая ситуация для этого. Зеленский в тяжелой ситуации, ближайшее окружение думает, как выйти из этой ситуации, рассказать, что президент не слышал о взятках, энергетике и т.д. И вот появляется этот план, который не прошел ни официальных институций, где-то в государстве даже не был. Если на бандитском или криминальном языке сказать, на лоха сработает», – объясняет Николай Томенко.

