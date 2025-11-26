Поскольку правоохранительные органы так и не смогли установить лиц, причастных к преступлению, ответственность за ущерб возлагается на местные власти. Согласно Лесному кодексу, Потиевский сельский совет теперь должен возместить вред в размере более 2,5 миллиона гривен. Инспекция уже направила сельсовету претензию и готовится в суд, если компенсация не будет уплачена добровольно.

Масштабная вырубка и неустановленные преступники

В июне прошлого года экоинспекторы во время рейда на территории Житомирского района зафиксировали факт массовой незаконной рубки: преступники уничтожили 122 дерева породы дуб вблизи села Гришковка.

Территория, где была совершена вырубка, относится к землям коллективной собственности и по своему фактическому состоянию лесоукрыта, хотя и не предоставлена ​​для ведения лесного хозяйства.

К сожалению, несмотря на открытое уголовное производство, правоохранительные органы не смогли установить виновных:

"Органами Национальной полиции факты незаконных рубок на указанных земельных участках не фиксировались, а лица, причастные к совершению правонарушения, не устанавливались."

Компенсация в 2,5 миллиона и ответственность общины

Специалисты ДЭИ Полесского округа провели расчет ущерба, нанесенного природе, и установили колоссальную сумму:

"Общий размер ущерба, причиненного незаконной порубкой деревьев на территории Потиевского сельского совета, составляет 2570985 гривен 37 копеек."

Поскольку виновные не найдены, в действие вступает часть второй статьи 107 Лесного кодекса Украины. Она предполагает, что вред, причиненный лесу, не предоставленному в пользование, подлежит возмещению органом местного самоуправления. В этом случае – Потиевским сельским советом. Это означает, что община должна заплатить за преступления, совершенные на ее территории.

Претензия и угроза суда

Государственная экологическая инспекция уже направила в Потиевский сельский совет официальную претензию:

Сельсовету предложено в месячный срок возместить сумму причиненного вреду окружающей среде.

Экоинспекция предупредила, что в случае отказа от добровольного возмещения этого миллионного ущерба, они будут вынуждены обратиться в Хозяйственный суд Житомирской области с иском о принудительном взыскании причиненного государству ущерба.