Оказалось, что киевляне получают совершенно разный уровень безопасности в зависимости от того, в каком районе они живут. Укрытия строятся по разным стандартам, а материалы для ликвидации последствий атак хранятся не там, где должны быть. Ковалевская настаивает на немедленных переменах, ведь каждая минута может стоить жизни.

Сколько стандартов, столько и проблем

В столице наконец-то начали говорить о том, о чем молчали слишком долго. Оказывается, модульные укрытия, устанавливаемые в разных районах Киева, настолько отличаются друг от друга, что создают неприемлемую ситуацию. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь, но в данном случае измерять было просто некому.

На очередном заседании рабочей группы по обработке вопросов оказания помощи киевлянам, пострадавшим от террористических атак, был поднят вопрос, давно просившийся на повестку дня. Возглавляющая эту группу Людмила Ковалевская не обошла острые углы и прямо заявила: тендерные условия и технические характеристики укрытий в разных районах настолько отличаются, что это можно назвать хаосом.

Одни киевляне получают укрытие с вентиляцией, отоплением и кондиционированием, а другие вынуждены довольствоваться минимумом. Кто имеет комфортные условия для пребывания во время тревоги, а кто едва вмещается в тесном помещении без элементарных удобств. И все это в пределах одного города, одной столицы.

Единый стандарт как вопрос справедливости

Людмила Ковалевская не стала дипломатически обходить проблему. Она четко сформулировала позицию: в Киеве должен быть единый стандарт укрытий. Люди должны получить одинаковый уровень защиты, независимо от того, живут они в центре или на окраине. Вентиляция, отопление, кондиционирование, технические требования должны быть унифицированы для всех районов без исключения.

Как говорится, закон одинаков для всех, и в данном случае это правило должно работать без компромиссов. Ведь когда раздается сирена воздушной тревоги, неважно, кто ты и где живешь. Важно только одно: есть ли у тебя безопасное место, где можно спрятаться и сохранить жизнь?

Рабочая группа уже дала конкретное поручение районным государственным администрациям и Департаменту муниципальной безопасности: разработать единую спецификацию для модульных укрытий. Это не просто формальность на бумаге, это документ, определяющий стандарты безопасности для всех киевлян. Готовое решение планируют рассмотреть на следующем заседании, а затем передать на утверждение Совету обороны Киева, где окончательное слово будет по мэру Виталию Кличко и начальнику КМВА Тимуру Ткаченко.

Материалы есть, но их нет там, где нужно

Если с укрытиями ситуация сложная, то с материальным обеспечением ликвидации последствий вражеских атак дела обстоят еще хуже. Как оказалось, в Киеве вообще нет системы складов в каждом районе. Казалось бы, элементарная логика подсказывает: материалы для быстрого реагирования должны храниться поближе к местам возможного использования. Но в действительности все не так.

Сегодня основная часть материалов, необходимых для ликвидации последствий обстрелов, хранится на двух крупных базах вне столицы. OSB-плиты, пленка, инструменты, все то, что нужно для быстрого закрытия выбитых окон или дверей, лежит где-то далеко. А когда случается беда, каждая минута на счету. Люди сидят в холодных квартирах, ветер задувает через разбитые окна, а материалы уезжают из-за города час или два.

Людмила Ковалевская говорит об этом откровенно и без украшений: у нас есть люди, у нас есть ресурсы, но у нас нет устоявшегося порядка. Районы должны иметь собственные склады, чтобы ликвидация последствий была оперативной. Это не просьба, это требование, продиктованное реальностью, в которой мы живем.

Список материалов устарел еще до того, как его начали использовать

Еще одна проблема, которая стала очевидна во время заседания рабочей группы: действующий перечень необходимых материалов не отвечает реальным потребностям после ударов. Кто-то когда-то составил этот список, утвердил его, и все пользовались им, не задумываясь о том, актуален ли он сегодня.

Но жизнь не стоит на месте, и характер вражеских атак тоже меняется. То, что требовалось год назад, может оказаться недостаточным сейчас. А то, чего не было в списке вообще, вдруг становится критически важным. Именно поэтому сейчас формируется обновленный список материалов, учитывающий реальный опыт и потребности.

Этот список будет передан в Совет обороны Киева для утверждения. После этого Департамент муниципальной безопасности сможет закупать материалы в требуемых объемах и распределять их между районами. Не на бумаге, а в действительности. Не когда-нибудь, а уже сейчас.

Самые уязвимые требуют особого внимания

Отдельная проблема, о которой нельзя молчать, касается самых уязвимых категорий киевлян. Старики, лица с инвалидностью, те, кто физически не может самостоятельно установить выбитые окна или двери, остаются наедине со своей бедой. Они ждут помощи, но система не всегда успевает быстро отреагировать.

Представьте себе пенсионера, живущего на пятом этаже без лифта. После обстрела у него выбило окно. Как он сможет поднять тяжелые плиты, установить временную конструкцию, закрепить все так, чтобы сохранить хотя бы какое-то тепло в квартире? Верно, никак. Поэтому помощь таким людям должна быть не просто возможной, а гарантированной и быстрой.

Людмила Ковалевская отмечает: система должна работать так, чтобы самые уязвимые киевляне получали помощь первыми. Это не просто гуманность, это долг города перед жителями.

Пора действовать, а не обсуждать

Все, что прозвучало на заседании рабочей группы, не новость для тех, кто сталкивается с этими проблемами каждый день. Но теперь эти вопросы вынесены на официальный уровень, и это уже первый шаг к переменам. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, но в данном случае лучше вовремя, чем поздно.

Киевляне заслуживают того, чтобы их безопасность не зависела от того, посчастливилось им жить в центральном районе или на окраине. Они заслуживают того, чтобы после обстрела помощь приходила не через день, а через час. Они заслуживают того, чтобы система работала как часы, а не как кто когда успел.

Людмила Ковалевская и возглавляемая ею рабочая группа делают все возможное, чтобы эти изменения произошли. Теперь слово за теми, кто принимает окончательные решения. Киевляне ждут и ждут не просто так, а потому что их жизнь зависят от того, насколько быстро и эффективно город сможет их защитить.