Я много думал и в плену, и уже когда вернулся, о том, что с нами происходит, почему это с нами произошло, могли ли мы это предотвратить, как это прекратить. И, знаете, это дурацкие мысли. Они не дают ничего, кроме горечи и уныния.

Почему это произошло с нами? Потому что это география. География – это судьба. Потому что мы не могли выходить на акции против Путина вместо россиян, не могли защищать их СМИ или конституцию. Они должны это делать. Но их это устраивало, да и сейчас устраивает, давайте честно.

Можно ли это предотвратить? Вероятно, была несколькопроцентная возможность того, что это не произойдет. Если бы мы не отдали наше ядерное оружие, если бы мы не отдали наши самолеты стратегической авиации, если бы сразу выбрали Чорновила вместо Кравчука, если бы, если бы...

Мы все до сих пор пытаем себя этими, будто можно вернуться в прошлое и все исправить. Но нет. И эти бесконечные становятся лишь точками напряжения, вокруг которых мы бесконечно спорим.

Принять реальность нужно такой, как она есть, даже когда она тебе совсем не нравится и тебе хочется жить в 2008 году и делать вид, что нет никакой войны.

Но вот так мы сейчас и живем. Взрослые хоронят своих детей, россияне убивают мирных жителей ради развлечения, страну наполняет гул генераторов, линия фронта – тысячи километров. А на международной арене до сих пор еще не решили, достойны ли мы с вами выжить и сохранить страну.

Вот такова реальность. И внутри этой реальности меня очень беспокоит мнение о том, что огромное количество людей задействованы в этой войне как-то так, знаете ли, немножечко.

Я даже не о так называемых ухилянтах, потому что у них лишь малая часть великого украинского народа. К народу претензий, я думаю, у нас нет, потому что народ массово сражается, а уклоняющие – это исключение из народа, а не его правило.

Моя претензия к тем, кто говорит за народ, принимает решение за народ, оказывает непосредственное влияние на то, как и чем народ живет. Я о наших политиках и некоторых наших журналистах.

Мне трудно принять то, что есть огромное количество людей внутри нашей элиты, которая уже 4 года ведет себя так, будто существует какая-то запасная Украина, куда они бегут, если эта упадет. Нет, я понимаю, что у большинства субъектных людей достаточно денег, связей, чтобы провести остальную жизнь в Париже, Праге или Нью-Йорке, где можно будет рассказывать о том, как плохой народ не справился и проиграл, а вы же предупреждали.

Но у большинства из нас нет запасной Украины – есть только эта, нет другой жизни – есть только одна, которую мы готовы отдать за Украину и в Украине.

Меня невероятно раздражают политики, которые видят кризис во власти не как риск, а как шанс что-то урвать. Я не могу читать новости, которые пишут так, чтобы убить во мне последнюю нервную клетку ради лишнего просмотра бессодержательного бреда.

Все воспринимают украинцев как ресурс. Но этот ресурс не бесконечен.

Очень хотелось, чтобы хотя бы украинские политики научились уважать своих людей, свой народ, для которого они работают. Ибо эти люди – единственное, что у нас есть, и это единственное, что может спасти нас.

Есть люди, которые переживают все, преодолевающие невероятные трудности, которые сильнее смерти и уныния. Люди, которые не знают страха и для которых "Украина превыше всего" это не просто слова.

Эти люди – наши с вами соотечественники. И благодаря их преданности мы с вами и можем собираться здесь и раздавать друг другу знаки отличия, награды.

Все, что у нас есть – это люди, украинский народ. И именно в людей мы должны инвестировать. У всех, кто здесь остался, у всех, для кого Украина важна. У всех, кого выворачивает от мысли о россиянах, кто борется и не сдается.

Я видел Россию в упор, и я уверен в том, что нет ничего более отвратительного, более низменного и больше не похожего на Украину, чем Россия.

Иногда мне кажется, что те, кто не видел Россию так близко, как я, не совсем хорошо понимают, с чем мы боремся и как важно не проиграть.

Если и есть у сатаны какая-нибудь резиденция на земле, то она именно там, в России.

Мы ни в коем случае не должны стать частью этого ада. И мы не станем. Благодаря невероятным людям, которые убивают эту сволочь каждый день. И благодаря тому, что каждый, кто не на фронте, должен делать все возможное, чтобы помочь им – с благодарностью и преданностью каждый день.

И тогда обязательно придет время, когда мы не будем спорить и говорить: а вот если бы...