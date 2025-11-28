Выйти из энергетического скандала и вернуть доверие украинцев можно только из-за строгого наказания всех причастных к коррупционным схемам в энергетике.

Такое убеждение выразила лидер «Батькивщины» на своем официальном Youtube-канале .

«Я считаю, что коррупция в воюющей стране – это ужасное, бесчеловечное и недопустимое явление. Все виновные и причастные должны быть жестоко наказаны» , – заявила Юлия Тимошенко .

По ее мнению, циничное хищение средств во время войны стало возможным из-за «корпоративной реформы», в результате которой у украинского народа забрали возможность управлять собственными ресурсами и государственными монополиями, и передали их под контроль международных наблюдательных советов. В то же время моновласть лишь способствовала расцвету коррупции из-за турборежима принятых не в интересах украинского народа законов.

«Я постоянно говорю, что с 2014 года у нас идет две войны. Российские оккупанты захватывают наши земли и разрушают наши дома. А глобальные олигархические структуры уничтожают Украину изнутри – забирая ресурсы и самые ценные предприятия, навязывая несвойственные нам ценности и, наконец, лишая украинцев права управлять своим государством» , – добавила лидер «Батькивщины».

Она также отметила, что «Батькивщина» – единственная в парламенте голосовавшая против так называемых законов «о корпоративной реформе».

Юлия Тимошенко призвала власть к решительным и радикальным шагам. Она считает нужным в первую очередь наказать всех виновных и причастных к хищениям. Будет целесообразно также дать возможность оппозиции проверить финансовые отчеты всех государственных монополий и по результатам анализа отчитаться перед обществом.

«Если моновластям нечего скрывать, нужно дать оппозиции такое право» , – отметила Юлия Тимошенко .

Кроме того, лидер "Батькивщины" настаивает на снижении тарифов для потребителей путем устранения посредников и коррупционной составляющей. Следует также отменить «корпоративную реформу» и другие законы, передавшие управление нашими естественными монополиями международным наблюдательным советам.

«Такой законопроект наша команда уже внесла в парламент. Будем требовать его немедленного принятия» , – сообщила Юлия Тимошенко .

Чтобы сделать невозможным повторение подобных скандалов, Тимошенко советует избавиться от монополии одной политической силы и объединиться всем демократическим политическим командам в парламенте, чтобы принимать решения в интересах Украины, а не «избранных» чиновников.