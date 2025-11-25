В Мексике каждый сегмент азартной промышленности работает по определенным процедурам. Регулятором выступает Генеральное управление азартных игр и лотерей в составе Министерства внутренних дел, отвечающее за выдачу разрешений, контроль и надзор. Как отмечено в исследовании Центра ответственной игры, проведенном при поддержке компании «Геймдев», эта структура обеспечивает прозрачную и подотчетную модель регулирования.



Законодательство предусматривает создание Консультативного совета по вопросам азартных игр и лотерей, который помогает регулятору контролировать соблюдение принципов прозрачности. Совет может проводить исследования, аналитику и давать рекомендации по политике в сфере азартных игр.



В Мексике внедрена модель поддержки людей с патологической игровой зависимостью на основе сотрудничества с Национальным центром профилактики и контроля зависимостей. Действуют организации, оказывающие помощь игрокам, в частности, несколько из них объединены вокруг Анонимных игроков в США. Министерство внутренних дел предоставляет информацию и советы тем, кто волнуется из-за собственной азартной активности или поведения близких. Также работает горячая линия Нацкомиссии по борьбе с зависимостями и Центр профилактики зависимостей Университета Северной Америки.



Лотерейные операторы также приобщаются к формированию ответственной игры. В частности, TheLotter Mexico предлагает игрокам инструменты самоконтроля: лимиты депозитов, перерывы, самоограничения – решения, признаваемые эффективными в мировой практике.



Реклама в Мексике подлежит предварительному согласованию с регулятором, должна содержать номер разрешения, предупреждение о запрещении игры несовершеннолетних и призыв к ответственной игре. Отдельным предохранителем есть запрет выдавать кредиты для игры. Место расположения игорных заведений должно соответствовать требованиям — не менее 200 метров от учебных заведений и религиозных зданий.



Мексика движется к многоуровневой и комплексной модели, где сочетаются контроль, информирование, поддержка игроков и сотрудничество разных институтов — именно такой подход формирует почву для современной системы ответственной игры.