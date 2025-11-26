Политолог Андрей Золотарев объяснил, что после войны сначала в Украине надо восстановить информационное поле, а уже потом проводить выборы.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

По словам эксперта, очевидно, в мирном плане США речь идет о том, что Украина должна провести выборы и президентские, и парламентские, и местные на протяжении 100 дней после подписания документа, но с этим будут проблемы.

«Избирательный кодекс, который протащила нам власть, выписан так, что в поствоенной Украине в кратчайшие сроки провести нормальные выборы, грубо не нарушая закон, невозможно. Следовательно, надо подумать об одноразовом законе под эти выборы», – объясняет Андрей Золотарев.

Во-вторых, продолжает гость программы, технологически эти выборы точно не будут конкурентными и демократическими. По его словам, нужно время на полноценное восстановление информационного поля с возможностью выражения своего мнения, чтобы тебя сразу не обвинили в коллаборационизме и в работе на врага.

