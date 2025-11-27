Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Мы уже видим разные политические заявления. В частности, заявления о том, что нужно создать из существующих парламентских партий так называемое правительство народного доверия. Мне кажется, что такое правительство снова потянет с собой в управление процесс политической конкурентности. Поэтому, по моему мнению, в такой период, когда мы попали в очень серьезный кризис, когда мы видим небезосновательное разрушение доверия к государственным институтам, к правительственным в частности, мне кажется, что на это время было бы хорошо заложить переходное технократическое правительство кризисных менеджеров на один год, например», – отмечает Михаил Дорошенко.

По его словам, нужно создать команду из людей не из политической среды, а из бизнес-сообщества, из общественности, из экспертного круга, а затем направить обращение президенту, чтобы он рассмотрел кандидатуры.

«По моему мнению, во многом надо подходить к процессам управления в стране как к процессам управления в компании или корпорации. То есть основным показателем и критерием должен быть результат. Если результат отсутствует, нужно очень быстро производить кадровые изменения. Если вы нанимаете людей в компанию на работу, вы смотрите их резюме, они проходят специальную проверку, экспертную оценку. Кроме того, есть даже кадровые топовые международные компании, которые можно привлечь тоже к этому процессу», – объясняет Михаил Дорошенко.

Кроме того, отмечает политик, у нас большая украинская диаспора, есть украинцы по происхождению, но не по паспорту, и у них очень высокая экспертность. По его мнению, из небезразличного международного украинского общества можно было бы привлечь людей, имеющих экстремальную экспертность, к работе в министерствах, и делать это нужно срочно, потому что сегодняшнее правительство не справляется.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что удары ВСУ по рф только способствуют переговорам.

Также Politeka писала о том, что Золотарев объяснил, почему быстро после войны демократические выборы провести не получится.