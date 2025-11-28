Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«Просто возьмем 2 плана – 2022 год в Стамбуле и 2025 год в Женеве. Стамбул: возвращение всех территорий, кроме так называемой ЛДНР, по Крыму ситуация лучше, чем до полномасштабного вторжения, это совместное управление под эгидой ООН, возвращение всех других территорий, в частности ЗАЭС. Это был бы безумный подъем украинского общества, потому что страна, которую хотели захватить за 3 дня, дала по зубам россии. А еще сохранена энергетика, сохранена экономика, сохранены человеческие жизни», – напоминает Дмитрий Разумков.

Сегодня же, констатирует он, мирный план США предусматривает утрату Донецкой и Луганской областей, Крыма с признанием их российскими со стороны США, а также утрату части Запорожской, Херсонской областей. А еще, продолжает политик, Украина получит разрушенную энергетику и экономику, тысячи погибших, миллионы с ПТСР, огромное количество ветеранов, людей с инвалидностью.

«У нас есть один план на столе, и это, кстати, тоже вина действующей власти. Власть ничего не делала для того, чтобы сформировать свой мирный план. Они в большинстве своем приезжали со своими хотелками, даже когда четко слышали ответ: «Нет». Я сейчас, например, говорю о НАТО. Мы все хотим в НАТО и гарантии НАТО, здесь нет вопросов. Но когда ты знаешь, что позиция Трампа – нет, позиция части европейских стран – нет, приезжаешь и как дурак в стенку со своим «я хочу», то так оно не работает. Приезжай с другим форматом. Приезжай не с «хочу в НАТО», а с другими гарантиями безопасности и попробуй их продвигать как альтернативу», – объясняет Дмитрий Разумков.

Гость программы напоминает, что у нас была и формула мира, и план победы, и границы 1991 года, и план внутренней мощи или устойчивости, то есть было так много всего, что можно запутаться, но абсолютно ничего так и не выполнено. А между тем, констатирует он, россияне с американцами написали свой мирный план, Украина в этом процессе даже не участвовала.

