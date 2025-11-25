Новый зал создан для подготовки молодых и профессиональных спортсменов Киева, а также для развития олимпийских видов спорта в столице.





На открытии присутствовали почетные гости:

• Вадим Гутцайт, глава Национального олимпийского комитета Украины;

• Жан Беленюк, олимпийский чемпион, народный депутат Украины;

• Георгий Зантарая, чемпион мира по дзюдо, председатель Святошинской РГА, депутат Киевсовета;

• Андрей Андреев, советник Киевской городской военной администрации.

В рамках мероприятия для детей состоялся мастер-класс по греко-римской борьбе. Навыки на практике показали старший тренер сборной Украины Армен Варданян и главный тренер по греко-римской борьбе спортивной школы Владимир Шатских.



