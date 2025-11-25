Новый зал создан для подготовки молодых и профессиональных спортсменов Киева, а также для развития олимпийских видов спорта в столице.
На открытии присутствовали почетные гости:
• Вадим Гутцайт, глава Национального олимпийского комитета Украины;
• Жан Беленюк, олимпийский чемпион, народный депутат Украины;
• Георгий Зантарая, чемпион мира по дзюдо, председатель Святошинской РГА, депутат Киевсовета;
• Андрей Андреев, советник Киевской городской военной администрации.
В рамках мероприятия для детей состоялся мастер-класс по греко-римской борьбе. Навыки на практике показали старший тренер сборной Украины Армен Варданян и главный тренер по греко-римской борьбе спортивной школы Владимир Шатских.
