30 апреля 2025 г. Украина и Соединенные Штаты подписали так называемое «минеральное соглашение», которое официально представили как мощный инструмент для экономического восстановления.

Документ предусматривает создание совместного инвестиционного механизма, на который будет направляться часть доходов от использования украинских недр – от редкоземельных металлов до нефти и газа.

Однако, как отмечает волонтер Украинской команды и аналитик Орест Криштафович, если отбросить громкие брифинги и эмоции, остается критический вопрос: в тексте соглашения нет никаких реальных гарантий безопасности для Украины.

Разрыв между ожиданиями и реальностью

Криштафович напоминает, что еще до подписания соглашения украинские чиновники публично отмечали необходимость включения конкретных гарантий безопасности в такое стратегическое сотрудничество. Вкладывать украинские ресурсы на десятилетие вперед, не имея гарантий защиты во время полномасштабной войны, бессмыслен.

Однако после обнародования документа стало очевидно:

Отсутствие юридических обязательств: Нет никаких пунктов, предусматривающих военную защиту, реагирование США на агрессию или какие-либо правовые механизмы безопасности.

Только туманные декларации: Имеются лишь общие формулировки о «долгосрочном партнерстве», «поддержке процветания» и «содействии восстановлению».

"Политические формулировки - это хорошо, но они не останавливают российские ракеты и не гарантируют никакого ответа в случае новой эскалации", - подчеркивает Орест Криштафович.

В чьих интересах заключен документ?

Аналитик подвергает сомнению баланс интересов в сделке. По его мнению, структура документа выглядит так, что она:

Открывает партнеру доступ к стратегическим украинским недрам.

Направляет значительную часть украинских ресурсных доходов в общий фонд.

Не содержит никаких юридических гарантий, которые защищали бы Украину в случае новых военных рисков.

«Выглядит так, что мы еще раз подписываем документ, в котором интересы партнера четко защищены, а вот наши ключевые интересы нет,» — отмечает Криштафович.

Безопасность – прежде всего

Главный месседж Криштафовича состоит в том, что на четвертом году полномасштабной войны любое стратегическое соглашение должно начинаться со слова «безопасность», а уже потом «инвестиции».

Он призывает правительство не повторять ошибки прошлого и требует, чтобы каждый документ, подписанный во время войны, был четким, жестким и однозначным, и прежде всего работал в интересах Украины.