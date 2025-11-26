Документ предусматривает создание совместного инвестиционного механизма, на который будет направляться часть доходов от использования украинских недр – от редкоземельных металлов до нефти и газа.
Однако, как отмечает волонтер Украинской команды и аналитик Орест Криштафович, если отбросить громкие брифинги и эмоции, остается критический вопрос: в тексте соглашения нет никаких реальных гарантий безопасности для Украины.
Разрыв между ожиданиями и реальностью
Криштафович напоминает, что еще до подписания соглашения украинские чиновники публично отмечали необходимость включения конкретных гарантий безопасности в такое стратегическое сотрудничество. Вкладывать украинские ресурсы на десятилетие вперед, не имея гарантий защиты во время полномасштабной войны, бессмыслен.
Однако после обнародования документа стало очевидно:
- Отсутствие юридических обязательств: Нет никаких пунктов, предусматривающих военную защиту, реагирование США на агрессию или какие-либо правовые механизмы безопасности.
- Только туманные декларации: Имеются лишь общие формулировки о «долгосрочном партнерстве», «поддержке процветания» и «содействии восстановлению».
"Политические формулировки - это хорошо, но они не останавливают российские ракеты и не гарантируют никакого ответа в случае новой эскалации", - подчеркивает Орест Криштафович.
В чьих интересах заключен документ?
Аналитик подвергает сомнению баланс интересов в сделке. По его мнению, структура документа выглядит так, что она:
- Открывает партнеру доступ к стратегическим украинским недрам.
- Направляет значительную часть украинских ресурсных доходов в общий фонд.
- Не содержит никаких юридических гарантий, которые защищали бы Украину в случае новых военных рисков.
«Выглядит так, что мы еще раз подписываем документ, в котором интересы партнера четко защищены, а вот наши ключевые интересы нет,» — отмечает Криштафович.
Безопасность – прежде всего
Главный месседж Криштафовича состоит в том, что на четвертом году полномасштабной войны любое стратегическое соглашение должно начинаться со слова «безопасность», а уже потом «инвестиции».
Он призывает правительство не повторять ошибки прошлого и требует, чтобы каждый документ, подписанный во время войны, был четким, жестким и однозначным, и прежде всего работал в интересах Украины.