Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Вместе с Хмельницкой командой "Батькивщины" нардеп ознакомился с работой реабилитационных отделений, где наши защитники проходят восстановление после ранений.

Как отметил заместитель лидера «Батькивщины», подобные регулярные встречи позволяют выстроить законотворческую работу, нацеленную на реальные нужды людей.

Ни один закон не будет эффективным, если он не опирается на реальный опыт людей и медиков на местах. Именно поэтому мы изучаем, как работают реабилитационные подразделения, что нужно в первую очередь изменить, и как эти потребности должны быть отражены в бюджете и профильных законах» , — отметил заместитель лидера «Батькивщины».

По его словам, в работе парламентского МФО по защите прав ветеранов, УБД и членов их семей, возглавляемого Юлией Тимошенко, один из приоритетных вопросов – работа медучреждений с защитниками, нуждающимися в длительной физической и психологической реабилитации и протезировании. Фракция «Батькивщины» добивается принятия в парламенте первых законодательных изменений, наработанных на их основе.

«Медицинская система должна быть способна сопровождать наших воинов столько, сколько это нужно. Именно межуровневая работа команды «Батькивщины» – с депутатами и представителями Всеукраинского объединения на местах, с медучреждениями и межфракционным парламентским объединением позволяет выявлять проблемы в кадровом обеспечении, оборудовании, подходах и искать эффективные решения по расширению программ реабилитации» , – резюмировал Валерий Дубиль.





Напомним, ранее Юлия Тимошенко вместе с МФО по защите прав ветеранов, УБД и их семей запустила "горячую линию". К ней можно обращаться, если нужна помощь по следующим вопросам:

– статус УБД и другие документы;

– выплаты, зарплаты и компенсации;

– юридическая помощь и оформление льгот;

– лечение, реабилитация, протезирование;

– защита прав ветеранов.

В «Батькивщине» заверили: каждое обращение помогает выявлять и устранять системные проблемы на законодательном уровне.