Экономический эксперт Павел Себастьянович пояснил, что коррупция в Украине – это следствие тотальной безнаказанности чиновников, ведь если бы их предшественники сидели в тюрьмах, схем бы не было.

Об этом он рассказал на канале "7 шагов" .

«Все, что мы сейчас наблюдаем, – это следствие тотальной безнаказанности чиновников. Если бы у нас за проблемы, например, в налоговой и таможне отвечал министр финансов… Потому что и налоговая и таможня – это непосредственно его вотчина. Он подписывает каждое назначение и в налоговый, и в таможне. Вот сейчас даже Гетманцев уже сказал, что потери бюджета в результате работы налоговой и таможни по всем схемам – 600 млрд грн в год», – утверждает Павел Себастьянович.

По его словам, если бы ДБР пригласило на допрос министра финансов относительно этих 600 млн, если бы была применена соответствующая статья, если бы он знал, что три его предшественника уже в тюрьме за схемы в налоговой и таможне, то этот беспорядок сразу бы прекратился.

«То есть безнаказанность чиновников и импотентность правоохранительных органов, которые должны сажать чиновников, приводит к этому. Когда тотальная безнаказанность, тогда такой тотальный беспорядок», – подчеркивает Павел Себастьянович.

