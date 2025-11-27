Михаил Поплавский, человек-бренд, который преобразовал свою личность в технологию успеха, накануне Дня рождения в интервью Григорию Решетнику на YouTube поделился воспоминаниями о 30-летии своего пиар-проекта «Поющий ректор» и планами на будущее.

30 лет «Поющий ректор»: как рождался «Юный орёл»

Пиар-проект «Поющий ректор» как технология отмечает уже 30 лет. По словам Григория Решетника, песня «Юный орёл» стала одной из самых узнаваемых в Украине и давно ассоциируется с личностью Михаила Поплавского.

Поплавский вспоминает, что песня появилась после трёх судебных процессов, когда он вернулся на должность ректора благодаря мощной поддержке студентов. Команда настояла, что он должен выйти на сцену и спеть, чтобы раскрутить малоизвестный Киевский государственный институт культуры.

«Было непросто войти в образ «Юного орла», но ещё труднее — выйти из него. Сегодня Поплавского называют «лучшим певцом среди ректоров и лучшим ректором среди певцов».

Он подчёркивает, что его главная миссия — подготовка национальных кадров в социально-культурной сфере. «Сначала идёт культура, а потом политика. Культура формирует личность, укрепляет общество и государство, передавая ценности и традиции. Это инструмент мягкой дипломатии, который создаёт позитивный имидж Украины в мире», — отмечает он.

Секрет успеха, по словам Михаила Поплавского, — решительность и скорость. Если есть идея, команда должна начинать работать через пять минут, а не откладывать на год-два. «Кто медлит, тот сходит с дороги истории», — убеждён ректор.

Песенные проекты и развитие украинского контента

Поплавский признаётся, что построил карьеру на интуиции. Привитая с детства любовь к украинской песне вдохновляла его петь исключительно на украинском языке, когда это ещё не было мейнстримом, и создавать масштабные национальные проекты, гордо называя себя популяризатором украинских песен.

«Когда начинали «Крок до зірок», детских песен на украинском языке практически не существовало — всё было на русском. Мы поставили два условия: петь на украинском и вживую. Ездили с отборочными турами по всей стране — пели на украинском и в Донбассе, и в Крыму, и на востоке, и на западе страны. Поэты-песенники, композиторы, аранжировщики — все «ожили», начали создавать украинские детские композиции. Сейчас готовим сборник детских песен, которого в Украине до сих пор нет. Я считаю, что должен его профинансировать, создать и подарить детям».

Успех детского проекта способствовал созданию мощной платформы для взрослых исполнителей. Так появился масштабный проект «Украинская песня года». Поплавскому пришлось выиграть суды против российских медиаструктур, чтобы вытеснить российские аналоги из украинского эфира. Он запатентовал название «Украинская песня года» как торговую марку. Национальный музыкальный проект уже более 20 лет объединяет разные поколения артистов и отмечает их в номинациях: «Легенда», «Гордость» и «Надежда украинской песни». После победы Украины планируется совместный проект с Павлом Зибровым — церемония награждения под лозунгом «Песни, обожжённые войной».

Деньги, патенты и финансирование проектов

Феномен Поплавского, по словам Григория Решетника, в том, что он не ждал поддержки от государства, а создавал её сам.

«Надо иметь мозги, чтобы заработать деньги, а потом инвестировать их», — говорит Михаил Михайлович.

Поплавский подчёркивает, что зарабатывал и вкладывал в конкретные национальные проекты: «Крок до зірок», «Украинскую песню года» и другие. Со временем он превратил своё имя в торговую марку: «У меня ПММ запатентован, «Юный орёл» и более 50 торговых марок запатентовано». Это даёт ему возможность получать роялти как пассивный доход.

Секрет молодости: генетика, любимая профессия и «мужская сила»

Секрет молодости Михаил Поплавский, который чувствует себя на 45–50 лет, объясняет так: 50% — генетика, 25% — здоровый образ жизни, 25% — любимая профессия.

Каждое утро он ест три яйца всмятку, а раз в неделю — «шок-деликатес» — бычьи яйца, которые называет «мужской силой». «Не знаю, помогает это или нет, но я верю в это. Главное — верить. А вера — это магия», — говорит Поплавский.

Студент — «святой человек» и главная фигура университета

Своё 33-летнее ректорство Поплавский объясняет очень просто — любовью к студентам. Философия университета: «Студент — центральная и главная фигура университета. Без студентов нет профессоров. На студентах держится университет».

Каждый студент может зайти к ректору в любой день — нет приёмных графиков, только открытые двери.

Михаил Поплавский подчёркивает, что никогда не поддерживал ни одну политическую силу. Даже когда Вячеслав Чорновил приглашал его в Народный рух, он ответил: «Я не могу быть ректором одной политической силы. У меня студенты — святые люди, независимо от того, кто их родители и из какой они партии». На это Чорновил сказал: «Вы мудрый человек».

Поплавский добавляет: «По-мичурински привить студентскую любовь и уважение невозможно».

Университет будущего: диджитал, ИИ и миллионы подписчиков

Главный проект жизни Михаила Поплавского — Национальный университет культуры и искусств.

«Мне хочется оставить после себя добрый след на земле. Своих «поплавков», которые всегда будут на плаву. Сегодня университет держится на личностях, на мастерах курсов, на тех, кто уже сделал свою успешную карьеру. Задача каждого преподавателя-мастера — влюбить в себя студентов и влюбить их в профессию. Мы делаем всё возможное, чтобы дети были счастливы».

Команда активно использует цифровые технологии: у Михаила Поплавского более 10 миллионов подписчиков в соцсетях. Он внедрил искусственный интеллект в учебный процесс, открыв Лаборатории ИИ:

«Сегодня университет проводит рекламную кампанию через социальные сети. Мы идём впереди всех учреждений высшего образования Украины. Социальные сети — это будущее, это медиабизнес. Мы первыми создали и запатентовали «Университет в смартфоне». Лаборатории ИИ дают студентам и преподавателям доступ к новейшим технологическим возможностям. Не нужно бояться ИИ — он должен помогать в учебном процессе и профессиональном становлении студентов».

Книги, новые песни и прощальный концерт

В завершение Поплавский заявил, что готовится передать управление университетом молодой команде, а сам планирует стать главой наблюдательного совета.

«Я живу внуками сегодня: старшему Егору 10 лет, Алексию — 2 года, а младшему Мирону — 1 год. Все мальчики. Род Поплавского продолжается. Это очень важно для каждого мужчины».

Что касается творческих планов — готовится презентация книги «Национальные проекты», исторического эпоса о масштабных национальных культурных инициативах: Всеукраинский детский телевизионный вокально-хореографический конкурс «Крок до зірок», проект «Наша песня», который позже эволюционировал в «Украинскую песню года», всемирно известный Телемарафон украинской песни «Песня объединяет нас», вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, а также концертные программы: Шевченковский вечер «Мы — дети твои, Украина», концерт ко Дню матери «Мама, вечная и любимая», телевизионная программа «Шеф-повар страны» и другие.

Также Поплавский записывает новые хиты к Прощальному концерту:

«Новая песня имеет простое название — «Хочу купить молодость». Счастье — это наша молодость, наш оптимизм и то, чем мы живём. Эта песня — философия жизни. Все хотят быть молодыми, красивыми, симпатичными, любимыми. Годы летят. Жизнь продолжается. Живите на полную, живите на все сто, не обращайте внимания на то, кто и что о вас думает или говорит, ведь жизнь дана нам одна, и прожить её нужно в стиле фанк».

«Я мечтаю, чтобы в Украине было модно быть украинцем. Мечтаю, чтобы было модно учиться в украинских университетах. Держим вместе украинскую волну. Украина — превыше всего!» — сказал Михаил Поплавский.





