Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов является одним из немногих руководителей, почти не вызывающих споров в обществе.

Об этом заявил Тарас Чмут, глава фонда "Вернись живым", комментируя позицию начальника ГУР в списке "УП-100" из ста украинских лидеров, которые "сегодня формируют независимость и будущее страны".

Чмут отметил Буданова как человека, который навсегда вписал свое имя и достижения в новейшую историю Украины.

"Он превратил малоизвестное Главное управление разведки в одну из сильнейших спецслужб мира, которая уничтожает россиян в разных уголках планеты и достает врага там, где тот не ожидает, обращая Украину полноправным участником мирового геополитического противостояния", - подчеркнул волонтер.

Он напомнил, что ГУР и его руководитель публично предупреждали власть и общество, что Россия готовит широкомасштабное наступление зимой 2022 года.

"Мы лично знакомы с весны 2022 года. Но стратегическими партнерами стали с первых дней полномасштабной войны, реализовав десятки совместных проектов и операций: от приобретения Bayraktar TB2 до первых ударов в глубоком тылу, операций на море и сложных историй, о которых еще рано писать почти публично. вызывает споров в обществе" , - констатировал Тарас Чмут.