Зокрема, необхідно терміново сформувати уряд національної згуртованості, як це було у Великій Британії та Ізраїлі під час війни. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в своїй колонці на «Українській Правді», де назвав 5 кроків, які відновлять довіру українців до влади та прихильність світу до України.



«Війна та корупція – дві головні проблеми країни зараз. І, якщо війна – це зло, що прийшло ззовні, то корупція – це те, що роз'їдає віру в Перемогу зсередини. Корупція – це похідна від концентрації влади в декількох кабінетах. Нам потрібно вистояти. Для цього треба повернутися до сенсу, який так не любили в Офісі Президента. Повернутися до демократії. В першу чергу, потрібно терміново сформувати уряд національної згуртованості, як це було у Великій Британії, в Ізраїлі під час війни. Коли у найскладніші часи влада та опозиція відклали політику та стали єдиним цілим заради порятунку держави. Це має стати Уряд не однієї партії, а представництво всіх парламентських фракцій», - заявив Віталій Кличко.

Крім того, він наголосив, що для відновлення демократії Офіс Президента має припинити атаки на місцеву владу та антикорупційні органи.



«По-друге, потрібно припинити атаку на місцеве самоврядування. Це основа демократії. Її фундамент. Досить його руйнувати! Чимало міст були взяті в облогу місцевими силовиками та деякими головами військових адміністрацій за вказівкою з Офісу Президента. Цю облогу і політично мотивовані переслідування треба припинити негайно. Бо саме місцеве самоврядування сьогодні тягне на своїх плечах значну частину діяльності країни: ліквідовує наслідки обстрілів, підтримує життя громад, забезпечує їх оборону. По-третє, треба зупинити війну з антикорупційними органами, активістами та громадським сектором. Владі варто почати сприймати цю категорію, як допомогу, а не подразник», - наголосив Віталій Кличко.



Також мер Києва зазначив, що влада повинна припинити знищення свободи слова та не дати втекти підозрюваним у корупції.





«Четверте - практика знищення свободи слова має бути припинена! Вільні ЗМІ – одна з основ демократії. І п’яте – потрібно не дати втекти можливим підозрюваним. Президент має дати чіткий сигнал суспільству – він з народом і готовий боротися проти корупції. Тому важливо, щоб правоохоронці і прикордонники більше не допускали втеч фігурантів скандалів та розслідувань. Суспільство очікує справедливості і правосуддя у цій ганебній історії», - зазначив Віталій Кличко.





Нагадаємо, вранці 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака у зв’язку з гучним корупційним скандалом, який отримав назву «Міндічгейт». Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Разом із тим ключовий фігурант справи, власник «95 кварталу» та друг Президента Тимур Міндіч зміг безперешкодно виїхати за кордон за декілька годин до вручення підозри та обшуків у нього вдома.