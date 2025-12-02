Цього року 1300 солодких подарунків отримають родини військових Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України. Томенко підкреслив, що акція фінансується, зокрема, за рахунок коштів, отриманих ним як компенсація за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав незаконним позбавлення його депутатського мандату у 2016 році. Політик наголосив, що цей судовий виграш став важливим прецедентом проти партійної диктатури.

Новорічна підтримка родин "Омеги"

Благодійний Фонд "Рідна країна" спільно з Фондом "Омега-Дім" продовжують традиційний проєкт, спрямований на підтримку дітей, чиї батьки зараз захищають Україну.

Цього року акція сфокусована на одному з найважливіших підрозділів:

"З нагоди Дня Святого Миколая та напередодні Різдва, родини військових Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України отримають 1 300 солодких подарунків."

Томенко висловив подяку кондитерській компанії "АВК" за сприяння у цій гуманітарній акції, наголосивши, що "не треба бути суперГероєм, щоб допомагати ЗСУ!".

Компенсація від ЄСПЛ — на підтримку військових

Особливістю цьогорічної акції є джерело її фінансування: частина коштів на подарунки надійшла від грошової компенсації, яку Микола Томенко отримав за рішенням Європейського суду з прав людини.

Політик пояснив своє рішення:

"Я вирішив кошти, отримані мною як фінансова компенсація за рішенням Європейського суду з прав людини, направити на підтримку військових та їх родин."

Він також додав, що вважав би більш справедливим, якби компенсацію сплачували ті посадовці, які "НЕЗАКОННО позбавили [його] депутатського мандату, а не воюююча Держава".

Судовий прецедент проти "партійного рабства"

Томенко нагадав про історію свого позову до ЄСПЛ, який тривав майже дев'ять років. У 2016 році його достроково позбавили мандата після того, як він вийшов із фракції БПП на знак протесту проти, за його словами, "антисоціального, антигуманітарного і корупційного бюджету-2016".

Рішення ЄСПЛ від 10 липня 2025 року, яке визнало дії української влади незаконними, має далекосяжні наслідки:

"Для мене виграш у Європейському суді був важливим для створення судового прецеденту проти партійної диктатури та кнопкодавства в парламенті."

За словами Томенка, це рішення, яке має бути імплементоване в українське законодавство, робить "НЕМОЖЛИВИМ" ухвалення Закону про ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ для народних депутатів.

"Моя майже 9-ти річна справа повинна зупинити час не лише «партійного рабства», а й «ганебного кнопколавства»," — підсумував політик.