Відомий волонтер, юрист і заступник керівника волонтерського штабу «Українська команда» Орест Криштафович опублікував різку заяву, в якій прокоментував нинішній публічний конфлікт між представниками влади та їхніми колишніми союзниками. На його думку, взаємні звинувачення, що посипалися з боку чиновників і політичних діячів, є не проявом сміливості чи прозріння, а страхом перед відповідальністю.

У своїй публікації Криштафович наголосив, що «дуже “весело” спостерігати, як учорашні прихвості влади — ті, хто шість років стояв струнко за командою Банкової — сьогодні починають топити одне одного». За його словами, міністри, радники та інші члени команди, які роками підтримували політичні замовлення та тиск на опонентів, тепер намагаються дистанціюватися від системи, що розвалюється.

Волонтер підкреслив, що саме ті, хто зараз виступає з викриттями, мовчали тоді, коли суспільству була найбільше потрібна їхня принциповість. «Де ви були всі ці шість років? Де була ваша сміливість?» — зазначив він.

Криштафович також провів паралелі з поведінкою колишніх представників «Партії регіонів», які, за його словами, так само намагалися зняти з себе відповідальність, коли система почала руйнуватися. «Це не прозріння — це страх. Страх відповідальності за роки мовчання і участі в механізмах політичного тиску», — резюмував волонтер.