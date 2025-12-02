Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Українська команда» передала дуже важливу допомогу бійцям 117 Сумської бригади ТрО. Потужні зарядні станції для безперебійної роботи техніки та зв’язку і сіткомети, які захищатимуть наших бійців від ворожих дронів. Сумська бригада ТРО до літа 2025 року мужньо тримала кордон, а зараз стримує ворога на Лиманському напрямку», - написав Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу наголосив, що ця підтримка збереже життя і здоров’я захисників на передовій.

«Попри всі розмови про переговори, ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту. Руйнує логістику, енергетику і зв’язок. Упевнений: наша підтримка допоможе цим хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя і здоров’я наших героїв», - заявив Палатний.

Раніше повідомлялося, що великі партії зарядних станцій отримали від «Української команди» бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, Третього армійського корпусу, полку «Ахіллес» СБС, спецпідрозділу «Артан» ГУР та інші.

Також повідомлялось, що «Українська команда» проводить великий збір на сіткомети, які здатні захистити бійців від ворожих безпілотників, в тому числі від дронів на оптоволокні.