Державна екологічна інспекція Поліського округу відзвітувала про результати роботи своїх патрульних груп (ПЕК №1) за минулий тиждень (24–30 листопада).

Інспектори виявили низку серйозних екологічних порушень. Найбільш резонансним стала незаконна вирубка дерев на майже 2,5 мільйона гривень у Березівській громаді. Крім того, інспектори зафіксували близько 20 несанкціонованих сміттєзвалищ на території Житомира та прилеглих громад, включно з небезпечними відходами. Влада вимагатиме від місцевих органів самоврядування негайної ліквідації цих "екологічних ран".

Мільйонна шкода від браконьєрів

Найбільш значний збиток навколишньому середовищу був завданий у лісовому масиві поблизу села Болярка Березівської територіальної громади.

Незаконна порубка: 24 листопада було виявлено незаконне знищення сироростучих дерев порід вільха, береза, сосна та осика.

Розмір збитків: Загальна сума збитків, завданих цим екологічним злочином, становить майже 2,5 мільйона гривень.

Матеріали щодо цієї порубки вже передано до поліції для початку кримінального розслідування. У тому ж лісовому масиві також було зафіксовано незаконне розміщення побутових відходів.

Епідемія сміттєзвалищ у Житомирі та громадах

Несанкціоновані сміттєзвалища залишаються найбільш типовим і масовим порушенням. Тільки за один тиждень інспектори зафіксували їх близько 20:

Житомир: У самому обласному центрі було виявлено 11 несанкціонованих звалищ, серед яких особливо небезпечними були місця, де знайшли значну кількість автомобільних покришок та небезпечні люмінесцентні лампи старого зразка.

Березівська та Оліївська ТГ: На територіях Березівської (5 звалищ) та Оліївської сільської ради (4 звалища) також зафіксовано хаотичне скупчення сміття, зокрема поза межами населених пунктів.

Екоінспекція негайно направить листи до органів місцевого самоврядування з вимогою терміново ліквідувати ці порушення.

Контроль за торгівлею та ефективність ПЕК

Крім великих порушень, інспектори також фіксували дрібніші, але важливі правопорушення:

У Житомирі виявлено факт незаконної порубки дерева на землях комунальної власності. Відповідальну особу вже притягнуто до адміністративної відповідальності.

На території Березівської ТГ зафіксовано факт торгівлі водними біоресурсами без належних документів, за що складено протокол.

Керівник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив, що це свідчить про ефективність нового підходу до контролю:

"Робота Пунктів екологічного контролю демонструє свою ефективність щодня. Саме системна робота патрульних груп дозволяє оперативно виявляти і незаконні порубки, і несанкціоновані сміттєзвалища... Ми й надалі будемо розширювати охоплення патрулювань і реагувати на кожне звернення громадян."