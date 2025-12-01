Політик та громадський діяч Микола Томенко вшанував річницю Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, назвавши цей день "Народним Днем Незалежності".

Він нагадав, що 90,32% громадян тоді підтримали Акт Незалежності. Водночас, Томенко висловив глибоке занепокоєння щодо нинішньої кадрової політики, заявивши, що до влади прийшли люди, які "глузували із Самостійної України" і які, на його думку, не здатні збудувати омріяну державу.

Перемога, що визначила долю країни

Микола Томенко згадав події 1 грудня 1991 року, коли відбувся Всеукраїнський референдум, який став остаточною крапкою у проголошенні незалежності.

"Сьогодні вшановуємо НАРОДНИЙ День НЕЗАЛЕЖНОСТІ."

Він підкреслив, що саме цей день легітимізував суверенітет України:

"1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі 90,32% громадян нашої країни підтримали Акт Незалежності України від 24 серпня 1991 року."

Томенко нагадав, що тодішня підтримка була вирішальною, адже до результатів референдуму світ не визнавав незалежність України.

"З моменту ухвалення Акту про Незалежність від 24 серпня 1991 року ЖОДНА ДЕРЖАВА світу так і не визнала Україну. Лише за результатами Всеукраїнського референдуму 2 грудня 1991 року Канада і Польща стали першими країнами, які визнали Незалежну Україну."

"Трагедія": Кадри, які не боролися за Незалежність

Томенко висловив різку критику на адресу сучасної влади. Він із сумом констатував, що серед нинішніх посадовців немає жодної людини, яка б стояла біля витоків боротьби за українську незалежність.

"А нині з сумом і острахом спостерігаю за кадровою політикою влади, серед якої немає ЖОДНОЇ відомої особистості, яка б виборювала НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ."

На його думку, до "еліти" через "соціальний ліфт" потрапили випадкові люди:

"Шоумени і бізнесмени, юристи-рішали і резиденти інших країн разом із множинними громадянами… біля керма та бюджету нашої Держави, яка раніше їм не була потрібна в принципі."

Він вважає, що справжня біда полягає в тому, що країну очолюють ті, хто ще вчора "глузували із САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ, її мови та культури".

Уроки історії та шлях до "Країни Мрії"

Томенко наголосив, що для побудови сильної держави потрібна зовсім інша якість управління, далека від корупції та байдужості до національних цінностей.

"Переконаний, що без патріотичної, професійної і некорумпованої влади годі сподіватися на ОМРІЯНУ ДЕРЖАВУ для всіх громадян, а не лише для посадовців та їх родин і друзів."

На завершення він закликав пам'ятати про складні геополітичні умови 1991 року, коли навіть США (в особі Джорджа Буша-старшого) називали прагнення до української незалежності "самогубним націоналізмом".

"Сьогодні ж згадаємо та шануємо нашу спільну перемогу на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року та продовжуємо торгувати шлях до тієї КРАЇНИ МРІЇ, за яку 34 роки тому проголосували 90,32 відсотки мешканців тодішньої радянської України."