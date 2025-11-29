Военный Святослав Дубина заявил, что украинцы должны взять все в свои руки и решить, какое государство они хотят.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Те сценарии, которые пишутся без украинцев – либо плохие, либо очень плохие. И, к сожалению, сегодня на столе у ​​Украины из этих двух сценариев лежит плохое предложение, мы сейчас по нему и идем», – подчеркивает Святослав Дубина.

За долгие годы гибридной войны против россии, констатирует он, мы увидели, что эта власть, эта команда и эти менеджеры не способны управлять государством, удерживать его и развивать, ведь 20% территории враг уже захватил, они не могут остановить боевые действия. Более того, подчеркивает военный, и до полномасштабного вторжения рф Украина имела массу нерешенных проблем.

«К сожалению, 3 года и 9 месяцев уже идет полномасштабное вторжение. Мы фактически увидели уже все: громкие коррупционные скандалы с высшим руководством страны, полный политический и управленческий хаос, непонимание нужд фронта, непонимание, как вести эту войну. И фактически этот предложенный план из 28 пунктов, а сейчас уже 19, демонстрирует, что нас медленно ведут к капитуляции. Вот и здесь вопрос, что делать дальше?», – утверждает Святослав Дубина.

Надо понять, подчеркивает военный, что никакого устойчивого и справедливого мира не будет, ведь он добывается на поле боя, а наши управленцы уже успели продемонстрировать, что не знают, как это делать, поэтому решили как-то договариваться с врагом. По его словам, у нас сейчас есть 3 варианта: ничего не менять и воевать до последнего украинца, замораживать войну по линии фронта, ни о чем не договорившись и оставшись в хаосе, или наконец договориться, как мы строим новую Украину.

