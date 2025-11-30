Мероприятие, организованное Представительством Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Житомирской области и ОО "Центр равных возможностей "Паритет", имело целью помочь бывшим военным лучше понять природу посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и получить реальные инструменты для физической, психологической и социальной реабилитации. путей преодоления барьеров в общении с семьей и общиной.
Понимание ПТСР и практические инструменты
Форум стал частью более широкого проекта "Реинтеграция ветеранов и ветеранок войны через создание образовательных возможностей: свои для своих". Главная идея — предоставить возвращающимся с фронта военным не только теоретические знания, но и конкретные механизмы для адаптации.
Цель форума была четко очерчена:
"...помочь участникам и участникам лучше понять природу ПТСР, получить практические инструменты физической, психологической и социальной реабилитации, а также увидеть возможности возвращения к полноценной жизни - в семье, общине, профессии."
Экспертные советы и живые дискуссии
Участники имели возможность пообщаться со специалистами, ежедневно работающими с последствиями войны. Перед ветеранами выступили:
- Кардиолог
- Реабилитолог
- Психолог
- Главный врач госпиталя ветеранов войны
Обсуждались критически важные темы, касающиеся каждого прошедшего войну:
- Физиологические реакции на стресс и методы контроля состояния.
- Базовые упражнения по восстановлению тела и нервной системы.
- Работа с эмоциями, воспоминаниями и триггерами.
- Пути преодоления барьеров в общении в семье и общине.
Дискуссия "Возвращение домой"
Особое внимание привлекла дискуссия "Возвращение домой: семья, общество, я". Здесь ветераны могли напрямую поделиться своим опытом и трудностями, с которыми они сталкиваются в гражданской жизни. Участники также формулировали рекомендации по улучшению поддержки военных и их семей.
Проведение столь важного форума стало возможным благодаря международной помощи. Мероприятие было реализовано при поддержке организации DVV International в Украине и при финансовой помощи Федерального министерства иностранных дел Германии. Это подчеркивает, насколько важен вопрос реинтеграции ветеранов для мирового сообщества.