В Житомире прошел Второй форум для ветеранов и ветеранок под названием "Сила восстановления".

Мероприятие, организованное Представительством Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Житомирской области и ОО "Центр равных возможностей "Паритет", имело целью помочь бывшим военным лучше понять природу посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и получить реальные инструменты для физической, психологической и социальной реабилитации. путей преодоления барьеров в общении с семьей и общиной.





Понимание ПТСР и практические инструменты

Форум стал частью более широкого проекта "Реинтеграция ветеранов и ветеранок войны через создание образовательных возможностей: свои для своих". Главная идея — предоставить возвращающимся с фронта военным не только теоретические знания, но и конкретные механизмы для адаптации.

Цель форума была четко очерчена:

"...помочь участникам и участникам лучше понять природу ПТСР, получить практические инструменты физической, психологической и социальной реабилитации, а также увидеть возможности возвращения к полноценной жизни - в семье, общине, профессии."

Экспертные советы и живые дискуссии

Участники имели возможность пообщаться со специалистами, ежедневно работающими с последствиями войны. Перед ветеранами выступили:

Кардиолог

Реабилитолог

Психолог

Главный врач госпиталя ветеранов войны

Обсуждались критически важные темы, касающиеся каждого прошедшего войну:

Физиологические реакции на стресс и методы контроля состояния.

Базовые упражнения по восстановлению тела и нервной системы.

Работа с эмоциями, воспоминаниями и триггерами.

Пути преодоления барьеров в общении в семье и общине.

Дискуссия "Возвращение домой"

Особое внимание привлекла дискуссия "Возвращение домой: семья, общество, я". Здесь ветераны могли напрямую поделиться своим опытом и трудностями, с которыми они сталкиваются в гражданской жизни. Участники также формулировали рекомендации по улучшению поддержки военных и их семей.

Проведение столь важного форума стало возможным благодаря международной помощи. Мероприятие было реализовано при поддержке организации DVV International в Украине и при финансовой помощи Федерального министерства иностранных дел Германии. Это подчеркивает, насколько важен вопрос реинтеграции ветеранов для мирового сообщества.