Шановні читачі! Дуже мало залишилося часу, щоб отримати податкову знижку за 2024 рік фізичним особам. Майте на увазі, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові періоди не переноситься.

Звертаю Вашу увагу, що за результатами 2024 року платники мають право скористатись податковою знижкою, подавши річну податкову декларацію до 31 грудня 2025 року (включно).

Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, податкову знижку можуть отримати фізичні особи, які:

отримують доходи, у вигляді заробітної плати, з яких утримано ПДФО;

у звітному році фактично понесли витрати, визначені Податковим кодексом України.

Вирішила детально висвітлити дозволені витрати, які включаються до податкової знижки, для Вашого розуміння.

1. Оплата навчання – за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення, або особи, над якими встановлено опіку чи піклування, за умови, якщо оплата за навчання здійснювалася на користь вітчизняних закладів освіти;

2. Пожертвування та благодійні внески – у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але за умови: не менше 4% благодійної допомоги оподаткованого прибутку минулого року має бути перераховано (передано) благодійним організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових організацій.

3. Оплата за користування іпотечним житловим кредитом – частина суми процентів за користування кредитом, за умови наявності документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки:

кредитного договору та нотаріально завіреного договору іпотеки;

відповідних платіжних документів, в яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок з відбитком каси про перерахування коштів, платіжна інструкція банку з відміткою про перерахування коштів);

паспорта платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит (у разі вводу його в експлуатацію та наявності відповідних документів: техпаспорт, свідоцтво права власності);

4. Страхові платежі та пенсійні внески – за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом.

Які копії документи потрібні? :

Договір страхування життя

Платіжні документи, що підтверджують сплату страхових внесків (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки тощо).

Довідка про доходи та утримані податки

Обмежує отримання такої знижки: Максимальна сума витрат на страхування, яку можна включити:

Для платника податку – не більше суми місячного прожиткового мінімуму × 1,4 × 12 за звітний рік (округлення до 10 грн).

Для члена сім’ї (дитини, чоловіка/дружини, батьків) – не більше 50% від цієї суми на кожну особу.

5. Витрати на допоміжні репродуктивні технології – оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше аніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.

Для розрахунку податкової знижки у вигляді суми витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій передусім визначається база оподаткування. Для цього річна сума нарахованої заробітної плати зменшується на суми страхових внесків до Накопичувального фонду та податкової соціальної пільги (далі – ПСП) за її наявності (інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП та утриманого податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) громадяни отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця).

Після зазначеного, на підставі підтверджуючих документів визначається сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки, яка не повинна перевищувати суми, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.

Наостанок розраховується сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання, у зв’язку з використанням права на податкову знижку:

із суми ПДФО, утриманого (сплаченого) із третини річного доходу у вигляді заробітної плати, віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, та ставки податку.

Водночас у разі отримання платником протягом звітного року доходів у вигляді заробітної плати, які оподатковувалися за різними ставками податку, сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання, розраховується шляхом визначення часток (у відсотках) доходу, оподаткованих за різними ставками ПДФО.

6. Оплата державних послуг – вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

7. Витрати на будівництво (придбання) доступного житла – суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

8. Витрати на оренду житла – для внутрішньо переміщених осіб (за певних умов).

Скористатися правом на податкову знижку можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які фактично сплачують орендну плату за житло (будинок або квартиру) відповідно до договору оренди, оформленого згідно з чинним законодавством України.

Однак право на знижку можливе лише за умов, що одночасно дотримуються такі критерії:

платник податку або члени його сім’ї не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

вони не отримують бюджетних виплат, передбачених державою, для покриття витрат на проживання .

Розмір такої знижки не може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2024 році мінімальна зарплата становила 7100 грн, тому гранична сума витрат, яку дозволено включити до знижки — 213 000 грн на рік (7100 × 30).

9. Витрати на придбання акцій підприємства Дія Сіті – витрати на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті.

Щоб відповідні витрати могли бути враховані при розрахунку податкової знижки, мають виконуватись такі умови:

1. емітент цінних паперів (акцій чи корпоративних прав) набув статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»;

2. витрати були понесені:

до моменту набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті; або

у період, коли такий емітент відповідав вимогам пункту 3 частини третьої статті 5 зазначеного Закону, тобто не перебував у процесі припинення, не був визнаний банкрутом, мав достатній обсяг діяльності в ІТ-секторі тощо.

10. Витрати на переобладнання транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

Процедура переобладнання транспортних засобів, зокрема, для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, встановлена Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607 (із змінами), відповідно до п. 13 якого після переобладнання транспортного засобу власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження. За результатами такого оцінювання видається:

сертифікат відповідності – для переобладнаних автобусів та транспортних засобів, які переобладнані (за винятком транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива) суб’єктом господарювання, що має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

акт технічної експертизи або сертифікат відповідності – для транспортних засобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.

Фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) з метою отримання податкової знижки повинна подати документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджуючі документи (копії квитанції, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення тощо), а також паспорт та ідентифікаційний код.

Способи подачі декларації:

особисто або уповноваженою особою в паперовому вигляді;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», через Електронний кабінет або мобільний застосунок «Моя податкова».







Віце-президент, Генеральний директор ВГО АППУ

Людмила ГЕРАСИМЕНКО