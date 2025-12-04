Мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення тиску на представників місцевого самоврядування столиці з залученням усіх правоохоронних органів. Про це він написав в своєму телеграм-каналі.

«Продовжується політичний тиск на представників місцевого самоврядування столиці. І для цього залучають усі правоохоронні органи! Депутати Київради від опозиційних до центральної влади фракцій, представники виконавчого органу Київради, зазнають переслідувань, ходять на безкінечні допити в абсолютно надуманих справах. Лунають публічні звинувачення, які потім правоохоронці не доводять у суді. Людям псують репутацію, намагаються деморалізувати, перешкоджають виконанню професійних обов’язків», - заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що таким чином центральна влада хоче примусити депутатів Київради та працівників КМДА виконувати рішення своїх представників на місцях.

«Такі дії мають очевидну політичну мету — примусити депутатів до лояльності, змусити їх підтримувати рішення, нав’язані згори через представників центральної влади. Ми бачимо спроби знищення місцевого самоврядування. Бо намагання зробити Київраду «ручною» тривають не перший рік. І центральна влада нехтує вибором киян. Їх правом обирати владу в своєму місті, а не гадати, кого наступного «зальотного» їм скинуть зверху», - зазначив Віталій Кличко.

Він закликав правоохоронців діяти виключно в правовому полі, а не виконувати забаганки центральної влади.

«Звертаюся до правоохоронців: дійте виключно в правовому полі, а не виконуйте політичні забаганки центральної влади. Звертаюся до тих, хто нищить місцеве самоврядування: не руйнуйте державу зсередини! Відкладіть свої політичні інтереси заради інтересів країни, її демократичних надбань, заради збереження нашої незалежності. Українці не допустять встановлення авторитаризму. Час вже це зрозуміти!», - наголосив мер Києва.

Раніше Віталій Кличко опублікував колонку у виданні «Українська Правда», де назвав 5 кроків для того, щоб Україна відновила довіру до влади після гучного корупційного скандалу та вистояла перед викликами цієї зими. Один із них – це припинення політичних атак за допомогою «силовиків» на місцеве самоврядування.

Нагадаємо, з 2019 по кінець весни 2025 року правоохоронні органи розпочали понад 1500 кримінальних проваджень відносно співробітників КМДА та структурних підрозділів. За цей час в мерії проведено понад 1200 обшуків та вручено більше 300 підозр. Однак лише 4 обвинувальних вироки набрали законної сили.