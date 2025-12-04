Народний депутат України Олексій Гончаренко розкрив інцидент у фракції "Слуга Народу", пов'язаний з нардепом Дмитром Костюком.

За словами Гончаренка, Костюк намагався стати "політичним гравцем" і навіть почав формувати власну групу у фракції, пропонуючи депутатам гроші та обіцяючи "класне майбутнє". Втім, ці амбіції швидко припинилися: на Костюка "донесли" в СБУ. Після "профілактичної бесіди" з силовиками нардеп продемонстрував неабияку лояльність, прийшовши на роботу у футболці із символікою СБУ.

Амбіції "Френка Андервуда"

Олексій Гончаренко розповів історію, яка, за його словами, демонструє внутрішню напругу у фракції "Слуга Народу". Фігурантом став нардеп Дмитро Костюк.

"Дмитро Костюк в період складної турбулентності вирішив стати не просто народним депутатом, а політичним гравцем. Можливо навіть Френком Андервудом."

Ці політичні ігри набули цілком конкретних форм близько тижня тому:

"Тиждень назад він почав формувати свою групу у фракції Слуга Народу. Пропонував гроші депутатам і обіцяв класне майбутнє."

Профілактика від СБУ

Втім, спроба створити власну "групу впливу" швидко закінчилася.

"Все закінчилось зрозуміло як. На Костюка донесли в СБУ."

За словами Гончаренка, СБУ не відкривала кримінального провадження, але провела з депутатом серйозну розмову:

"Костюка викликали в СБУ, щоб провести профілактичну бесіду і розповісти, що ходити до депутатів і обіцяти гроші — погана ідея."



Після розмови з силовиками поведінка нардепа Костюка кардинально змінилася.

Гончаренко завершив історію курйозним фактом:

"Пан Костюк настільки перейнявся цією розмовою, що сьогодні прийшов у футболці СБУ."

Цей "жест" став наочним свідченням того, що амбіції депутата були швидко приборкані.