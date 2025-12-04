Бійці 3 армійського корпусу отримали від громади Києва 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів та 20 наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.



«Відвідав школу безпілотних систем «Killhouse» 3 армійського корпусу, де навчають військових та цивільних керуванню дронами. Передав від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. На найгарячіші напрямки фронту поїхали ще 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів. Та 20 наземних роботизованих комплексів, які дозволяють виконувати бойові та логістичні завдання дистанційно, мінімізуючи ризики для особового складу», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що за цей рік Київ вже передав 3 армійському корпусу майже 20 тисяч дронів та сучасну мобільну школу операторів БПЛА.

«Цього року бійцям 3 корпусу Київ передав, разом із сьогоднішніми, майже 20 000 БпЛА та сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами, яку створили на базі автобуса МАЗ. Від початку року з міського бюджету 3 корпусу на оснащення Київ виділив 1,3 млрд грн. Київ продовжить допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!», - написав Віталій Кличко.

Загалом у 2025-му році столиця на фронт різним бригадам передала майже 70 000 БпЛА, 350 систем РЕБ, автівки та засоби зв’язку. Крім того, цього року Київ виділив понад 12 млрд грн на підтримку ЗСУ та допомогу ветеранам війни.



