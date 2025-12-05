Колишній мер Маріуполя Михайло Поживанов пояснив, що корупційний скандал в енергетиці не став якимось винятковим, адже все це тягнеться в Україні ще здавна, жодна влада нічого не змінила.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

«Я не можу провину поставити тільки на Міндіча чи ще когось. От давайте беремо «Енергоатом». Велика компанія з мільйонними оборотами і контрактами. Там є як мінімум фінансовий відділ, там є відділ договірний і ті, хто приймають ту чи іншу роботу. Це ж не міндичі перераховували гроші, підписували акти. Ці люди бачили, що вони роблять. І сьогодні ми всі пальцем показали на Міндіча, а тих, хто там працював, це ж не стосується?», – зазначає Михайло Поживанов.

Адже, констатує він, середня ланка у підприємствах – це дуже досвідчені люди, вони не могли не бачити, що відбувається. До того ж, підкреслює гість програми, така ситуація у нас не лише в «Енергоатомі», але й у Міністерстві охорони здоров’я, у будівництві, в адмініструванні морських портів із відвантаженням зерна та інших продуктів, і там так само люди виконують злочинні накази і чиїсь поради збоку, вони теж мають нести відповідальність.

«Це (ред. – корупційний скандал) сьогоднішня ситуація? Ну, яка вона сьогоднішня? Більшою мірою всю цю кашу заварив Кучма. Давайте відверто казати. Була подібна ситуація з плівками Мельниченка, «Кольчуга». Він же це все проходив, так?», – підкреслює Михайло Поживанов.

На його думку, Кучму можна назвати батьком української корупційної системи. А після цього, нагадує гість програми, відбулась Помаранчева революція, але чомусь Ющенко не змінив систему, були любі друзі, «Дитяча лікарня майбутнього», за газові борги росії віддали літаки, з яких тепер запускають на Україну ракети, потім Янукович із донецькою братвою, Порошенко сам був бізнесмен, і сьогодні з новою владою ситуація з корупцією в Україні не змінилась.

