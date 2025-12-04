Відтепер місто офіційно забезпечуватиме харчуванням киян, які постраждали від російських ракетних атак, а також ліквідаторів наслідків ударів. Рішення дозволяє Києву закуповувати індивідуальні добові раціони (як у військових) і фінансувати гарячі напої та базові продукти. Ковалевська наголосила, що після чотирьох років війни ця функція має перейти від волонтерів, які "не мали триматися на собі" та наголосила: "Має бути турбота і порядок".

Нова система замість імпровізації

Людмила Ковалевська повідомила про остаточний успіх ініціативи, яка має навести лад у питанні харчування людей під час і після російських обстрілів.



"Сьогодні рішення про забезпечення постраждалих від ракетних атак киян харчуванням після російських атак пройшло останній крок — Київрада ухвалила його на пленарному засіданні. Від сьогодні воно починає працювати."

Депутатка пояснила, що ця функція чотири роки "трималася на волонтерах і громадських організаціях", яким місто "щиро вдячне". Однак, на її думку, така ситуація є неприпустимою:

"Але це ненормально наприкінці четвертого року війни. Має бути турбота і порядок."

Що зміниться на практиці

Ухвалене рішення дає міській владі чіткі інструменти для забезпечення потреб людей, чиє життя було порушене атаками.

На практиці це означає: