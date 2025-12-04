На сьогоднішньому засіданні Київради планується ухвалити рішення про збільшення допомоги військовим ще на 800 мільйонів гривень. Про це повідомив на сесії мер столиці Віталій Кличко.

«Сьогодні Київрада має ухвалити зміни до цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць». І збільшити її фінансування ще майже на 800 млн грн. У цих коштах, зокрема, - можливість надання матеріальної допомоги на компенсацію за придбання жіночого бронежилету», - написав Віталій Кличко.

Мер наголосив, що запит щодо бронежилетів надійшов від жінок, які служать у ЗСУ.

Також, за словами Кличка, додаткові гроші передбачається спрямувати на компенсації та матеріальну допомогу військовим.

«Йдеться про збільшення видатків на надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи. Та особам з інвалідністю 1 та 2 груп, які отримали тяжкі поранення або каліцтва, захищаючи Україну. Передбачене і збільшення матеріальної допомоги киянам студентам-захисникам та захисницям. А саме – на часткову оплату навчання у закладах вищої освіти», - зазначив мер.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що цього року на підтримку Сил оборони та безпеки столиця вже виділила з бюджету 12 млрд грн.