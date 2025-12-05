До Міжнародного дня волонтера Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова нагородила Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та голову наглядової ради фонду, першого заступника Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерія Дубіля за багаторічну підтримку, системну допомогу медзакладу та вагомий внесок у порятунок поранених військових і цивільних.

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова понад десять років залишається одним із ключових центрів порятунку тяжкопоранених із найгарячіших напрямків східного фронту. Це лікарня, де щодня вирішується доля людей, привезених із передової в критичному стані, а також цивільних, які стали жертвами ворожих обстрілів.

Під керівництвом Сергія Риженка колектив медиків здійснює унікальну роботу: 51 000 поранених військових і цивільних пройшли лікування у Мечникова, і 96% із них вдалося врятувати. За кожною цифрою — відновлене життя, врятована родина, шанс на повернення додому.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» під керівництвом Валерія Дубіля та співзасновниці фонду Віти Присяжнюк з перших тижнів повномасштабного вторгнення підтримують лікарню.

Закуплені операційні столи, передані апарати для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, апарати ШВЛ, хірургічні електричні системи, тонни медичних вантажів, витратних матеріалів, медикаментів, засобів догляду та реабілітації.

«Для нас велика честь отримати відзнаку від лікарні Мечникова. Але найвища нагорода — це життя, врятовані разом з героїчними лікарями. Ми завжди будемо поруч із медиками, медсестрами, молодшим медичним персоналом, які щодня, в складних умовах, залишаються вірними своєму покликанню і своїй місії. Дякую волонтерам і партнерам фонду „Надія“ — ваша єдність, самовідданість і добрі серця є великою силою. Разом ми робимо те, що сьогодні найбільше потрібно Україні — рятуємо життя», — зазначив Валерій Дубіль.