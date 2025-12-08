З 08 грудня 2025 року за результатами рішення членів Правління, яке відбулося 03 грудня цього року, позаштатним Радником, на громадських засадах, Президента Асоціації платників податків України, Грігола Катамадзе призначений Майкл Швартсман (Michael Shwartsman).



Майкл Швартсман є чинним Президентом та головним аналітиком корпорації Американська Група Оцінки і Капіталізації Бізнесу (American Business Valuation Group (AmBVG)). Він має понад 35 років досвіду у сфері оцінки компаній, інвестицій та технологій, є сертифікованим оцінювачем бізнесу та куратором моніторингу ризиків для низки інститутів та компаній у США та за їх межами. Прийнявши пропозицію Президента Асоціації Грігола Катамадзе, стати його позаштатним Радником на громадських засадах, Майкл Швартсман підтвердив своє поважне ставлення до українського бізнесу та готовність підтримати процеси відновлення економіки у непростий для країни період.





На початковому етапі його діяльність, як Радника, буде зосереджена на наступних завданнях:

* надання членам Асоціації систематизованої інформації про інвестиційні тенденції;

* створення комунікаційного майданчика для роботи з питаннями корпоративних фінансів, оцінки, ризиків, іноземних інвестицій та трансферу технологій;

* підготовка рекомендацій, спрямованих на підвищення готовності членів Асоціації до залучення іноземних інвестицій у післявоєнний період.

Участь Майкла Швартсмана також сприятиме зміцненню робочих зв’язків Асоціації платників податків України з Асоціацією платників податків США, Всесвітньою асоціацією платників податків та Асоціацією платників податків Європи.

Другим важливим позитивним рішенням, яке прийнято Радою Асоціації 05 грудня цього року — було збільшення кількості членів Правління Асоціації платників податків України до десяти. Відтепер, починаючи з 08 грудня 2025 року, Назарій Волянський, за якого одноголосно проголосували всі члени Ради, являється діючим членом Правління Асоціації. Не зважаючи на досить молодий вік, Назарій Волянський, має достатньо міжнародного досвіду співпраці з бізнесом, державою, інвестиціями з питань стратегічних комунікацій. Сьогодні Назарій Волянський співпрацює з урядовими структурами, міжнародними компаніями, фінансовими інституціями та лідерами думок в Україні, Польщі, ЄС та США. З моменту обрання Назарія Волянського членом Правління Асоціації, йому доручено очолювати відповідний напрямок роботи Асоціації платників податків України.

Одноголосно прийняті та ухвалені відповідні рішення, відіграватимуть важливу роль на міжнародній арені розвитку відносин Асоціації платників податків України з іноземними партнерами, що сприятиме відновленню української економіки.

У той же час, Леся Кашпур - к.н. держ. упр. Начальник управління методології та роз'яснення податкового законодавства Генеральної дирекції ВГО "Асоціація платників податків України" представила очікувані змін для платників податків у 2026 році.

Далі наводимо слова Лесі Кашпур без коментарів та ремарок:

На сьогоднішній день, основним напрямком діяльності Асоціації є проведення практичних, безкоштовних для членів Асоціації онлайн Вебінарів, метою яких є інформування платників податків щодо основних положень діючого податкового законодавства, адже платники податків – члени Асоціації підвищують рівень своїх знань, що сприяє добровільній і своєчасній сплаті податків до бюджетів всіх рівнів.

Проте потрібно приділяти увагу і інформуванню платників про зміни, на які варто очікувати в найближчому майбутньому.

- Так, є новина: підвищення ставки податку на прибуток підприємств для банків, яка передбачена Законом № 14097 «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році», до 50% у 2026 році з 25%). Даний законопроект передбачає і заборону зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Наступні зміни стосуються акцизного податку, точніше його ставок. Так Законом № 3878-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку» та Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки передбачається, що з 01 січня 2026 року ставки акцизного податку на пальне зростуть і становитимуть:

бензин - 300,8 євро за 1000 літрів;

дизельне паливо - 253,8 євро за 1000 літрів;

скраплений газ - 198 євро за 1000 літрів.

- Щодо підвищення мінімальної заробітної плати (МЗП), то проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» передбачено підняття МЗП з 1 січня 2026 року до 8 647,00 грн з 8 000,00 гривень, а також прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3328,00 грн. з 3028 гривень, а це відповідно сприятиме виникненню зміни розміру допустимого ліміту доходів для ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Отже, платники, які застосовують ССО за 2026 рік мають дотриматись таких лімітів аби не «злетіти з відповідної групи»: І група - не більше 1 444 049,00 грн., ІІ група - не більш 7 211 598,00 грн. , ІІІ - група - не більш 10 091 049 гривень.

Так як зміна розміру МЗП тягне за собою зміну розміру ставок податку, то у 2026 році максимальні ставки єдиного податку становитимуть:

І група - 332,8 грн на місяць

ІІ група - 1729,4 грн на місяць

ІІІ група - 3% від суми доходу у разі якщо суб’єкт господарювання є платником ПДВ) та 5% у разі якщо суб’єкт господарювання не є платником ПДВ щокварталу.

Дуже цікаво внесені деякі зміни Законом № № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та за метою удосконалення окремих положень податкового законодавства». Ним передбачено, що з 01 січня 2026 року нотаріуси приватні щомісяця подаватимуть як і подавали відомості до органів ДПС про вчинені нотаріати, а державним нотаріусам змінено термін з місячного на квартальний.

Стосовно ЄСВ, то для податкових агентів, які є фізичними особами - підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, такий розрахунок потрібно подавати з 01.01.2026 у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу (з розбивкою по місяцях звітного кварталу).

То ж вітаємо з прийдешніми новорічними святами та бажаємо процвітання Вашому бізнесу.