Політик Микола Томенко жорстко розкритикував ухвалення бюджету на 2026 рік, назвавши його цинічним "Владним Миколаєм" для депутатів, партійних лідерів та суддів.

На тлі того, як його Фонд "Рідна країна" передавав подарунки дітям Героїв, влада та її союзники у Верховній Раді вдвічі збільшили видатки на утримання одного народного депутата (до майже 200 тисяч гривень на місяць). Томенко наголосив на ганебному фінансуванні партій (понад 865 млн грн на 2026 рік) і збереженні "спецпенсій" для суддів, тоді як підвищення зарплат вчителям та викладачам є мізерним.

"Владний Миколай" проти "Святого Миколая"

Микола Томенко провів різке порівняння між благодійною діяльністю своєї команди та діями влади. Він повідомив, що його Фонд "Рідна країна" привітав 2000 дітей воїнів Центру "Омеги", рятівників Херсонщини та малечу з Харкова і Переяслава. Томенко додав, що, як і обіцяв, залучив до фінансування частину коштів, отриманих за виграний суд у ЄСПЛ у справі "Томенко проти України".

Проте, на його думку, "Владний Миколай" під час війни обрав для підтримки зовсім інші пріоритети:

"Тим часом «Владний Миколай» вирушив у часи війни підтримати не воїнів, а депутатів, парламентські партії та суддів."

Мільйони на депутатів та партії

Томенко звинуватив і владу, і "опозицію" у цинізмі, оскільки жодна партія не відмовилася від бюджетного фінансування:

"ЖОДЕН опозиціонер не ВІДМОВИВСЯ від бюджетного фінансування своїх партій (в 2026 році це - 865,5 млн. грн., а за час з 2022 року вже більш як 3 мільярди бюджетних коштів)."

Він підкреслив, що видатки на утримання ОДНОГО депутата у 2026 році зростуть більш як у ДВІЧІ, в середньому з 90 до майже 200 тисяч гривень на місяць. Це відбудеться за рахунок ТРЬОХКРАТНОГО збільшення так званого відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Томенко перелічив, які ще статті витрат має депутат:

Заробітна плата (в середньому 40 тисяч грн.).

Компенсація оренди житла – 237 250 грн. на рік.

Компенсація проїзду – 90 000 грн.

Окремо — фонд оплати праці помічників, яким депутат розпоряджається самостійно, у розмірі 1 мільйон 749 тисяч гривень на рік.

"Грубі гроші" для чиновників та ігнорування потреб бюджетників

Політик розкритикував аргументацію, що збільшення видатків нібито необхідне для залучення "чесних професіоналів":

"Мовляв хочете чесних професіоналів у владі — збільшуйте у рази оплату їхньої праці. Тобто, військові, рятівники, медики, працівники культури… й так будуть виконувати свої обов’язки чесно і професійно, а владці — лише за грубі гроші?!"

Томенко також нагадав про "ганебне" збереження спецпенсій для суддів та прокурорів, які продовжують отримувати по 100-200 тисяч гривень, та розширення числа спецпенсіонерів за рахунок депутатів першого скликання.

Натомість, підвищення зарплат вчителям та викладачам виглядає як знущання:

"Звісно підвищення зарплат на 30 відсотків справа приємна, бо до середньої зарплати вчителя у 12 тисяч гривень додасться ще 4 тисячі, а до середньої зарплати викладача у 15 тисяч — аж 5 тисяч..."