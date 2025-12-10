Детальніше про неї в ефірі телеканалу «Рада» розповів голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Арсеній Пушкаренко.

«У цій Постанові ми рекомендуємо Президенту оголосити наступний рік роком пам’яті Чорнобильської катастрофи. Ми визначаємо, що це велика трагедія та чорна сторінка української історії. Ми рекомендуємо Кабінету Міністрів підготувати державну комплексну програму щодо підтримки людей, які мають статус постраждалих, і внести її на розгляд Верховної Ради. На жаль, із 2015 року такої програми немає», – зазначив народний депутат.

Окрім того, в Постанові пропонується посилити медичне забезпечення цієї категорії населення, в тому числі ввести щорічні чек-апи – поглиблене обстеження щодо серцево-судинних й онкологічних захворювань, а також здійснити аудит та перегляд переліку медзакладів, які надають відповідні медичні послуги. Міністерство освіти й науки зобовʼязали провести памʼятні заходи в усіх освітніх закладах із залученням ліквідаторів, а Міністерство закордонних справ – здійснити відповідні ініціативи у різних куточках світу силами закордонних дипломатичних установ.



«Завдання ТСК у контексті 40-х роковин трагедії – посилити соціальний і медичний захист громадян. Тож сьогодні наша Тимчасова спеціальна комісія спільно з громадськістю, яка представляє інтереси постраждалих, та профільними міністерствами готує відповідні рішення, в тому числі й законодавчі. Прагнемо, щоб 2026-й став не лише роком пам’яті, а й розв’язання проблем, які накопичувалися протягом 40 років», – наголосив Арсеній Пушкаренко.









