Військовий Святослав Дубина заявив, що можновладці ухвалили черговий бюджет мирного часу, ще й збільшивши собі зарплати, що є порушенням закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію».

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами військового, у нас уже четвертий рік ухвалюють бюджет, всупереч закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», депутати не хочуть відкривати закон, а там пише, що зміст мобілізації – це переведення економіки і системи державного управління на потреби воєнного часу. Натомість, констатує він, влада досі не скоротила державний апарат, у нас два склади армії зараз у тилу під бронею вигадують собі роботу.

«От депутати також собі вигадують роботу. Вони 4 разів ухвалювали бюджет мирного часу. Жодний бюджет не передбачав скорочення на мирні витрати, і цей бюджет також складений як у мирний час. 471 млрд – збільшення видатків мирних потреб, тобто міністерств мирного часу. Ну, і вони вирішили собі ще добавити (ред. – збільшити зарплату). Це іде всупереч закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію». Я розумію, що Кабінет Міністрів, який готував цей бюджет, і Верховна Рада ховаються за колективну безвідповідальність, тому що вони ухвалюють колегіально це рішення, голосуючи, і думають, що їм за це нічого не буде», – стверджує Святослав Дубина.

Тобто, пояснює військовий, якщо Кабмін і Верховна Рада підписують цей бюджет, ховаючись за колективною безвідповідальністю, то президент одноосібно його затверджує і після цього він уже набуває чинності. Отож, констатує він, можновладці вже 4 роки підставляють президента під злочин – порушення закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію».

«Всі 4 бюджети складені всупереч закону, за це буде кримінальна відповідальність. Я розумію, що це не врятує тих людей, хто недоотримали забезпечення на фронті, тих людей, які загинули. Але це точно має бути для справедливості. Депутати мають понести не тільки моральну відповідальність, але і перед законом. Сподіваюсь, що і перед Богом», – підкреслює Святослав Дубина.

