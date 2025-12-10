Про це розповідається на сторінці Центру в Телеграм.
Протягом жовтня 2025 року силами спецпризначенців ЦСП "ОМЕГА" було знищено:
- 143 од. особового складу
- 1 од. танків
- 1 од. ББМ
- 8 од. автотехніки
- 7 од. артилерії
- 1 од. мото- та -квадроциклів
- 204 од БпЛА
- 9 од. техзабезпечення
- 31 ворожих укриття
Також, протягом жовтня силами спецпризначенців ЦСП “ОМЕГА” уражено:
- 116 од. особового складу
- 4 танки
- 7 од. ББМ
- 5 од. автотехніки
- 2 од. артилерії
- 3 од. мото- та квадроциклів
- 1 од БпЛА
- 3 од. техзабезпечення
- 245 ворожих укриттів
"У Програмі електронних балів ЦСП «Омега» станом на 1 листопада займає 4 місце серед підрозділів НГУ.
Загалом у рейтингу платформи Дельта беруть участь понад 463 підрозділів Сил оборони", – вказано у повідомленні.
Також ЦСП "Омега" пропонує долучатись за програмою "Контракт 18-24". Що зазначає наступні переваги укладання контракту:
– 1 рік військової служби
– 1 мільйон гривень (200 тисяч при підписанні контракту, ще
800 тисяч – двома частинами впродовж дії контракту)
– право виїзду за кордон після 1 року служби
– 0% іпотека
- відстрочка від мобілізації на рік по завершенню контракту
– до 140 тисяч додаткових виплат
– компенсація житла протягом служби
– медичне забезпечення – пільги на навчання, комунальні послуги і проїзд
Зокрема благодійний фонд «ОМЕГА-ДІМ» створений для всебічного забезпечення підрозділів Центру спеціального призначення «ОМЕГА». У військовому напрямку забезпечується купівля БПЛА та систем РЕБ, якісного такмеду, автівок генераторів, радіостанцій тощо.
Окрім того здійснюється забезпечення соціального напрямку - оплата шкіл та садочків для дітей загиблих бійців "Омеги", соціальні та культурні проєкти для дітей, забезпечення житлом для військовослужбовців з бойових груп та для сімей загиблих бійців "Омеги".
