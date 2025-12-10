Впродовж останнього місяця, ворог недорахувався понад двох сотень БпЛА, укриттів та десятків одиниць різної техніки.

Про це розповідається на сторінці Центру в Телеграм.

Протягом жовтня 2025 року силами спецпризначенців ЦСП "ОМЕГА" було знищено:

- 143 од. особового складу

- 1 од. танків

- 1 од. ББМ

- 8 од. автотехніки

- 7 од. артилерії

- 1 од. мото- та -квадроциклів

- 204 од БпЛА

- 9 од. техзабезпечення

- 31 ворожих укриття

Також, протягом жовтня силами спецпризначенців ЦСП “ОМЕГА” уражено:

- 116 од. особового складу

- 4 танки

- 7 од. ББМ

- 5 од. автотехніки

- 2 од. артилерії

- 3 од. мото- та квадроциклів

- 1 од БпЛА

- 3 од. техзабезпечення

- 245 ворожих укриттів

"У Програмі електронних балів ЦСП «Омега» станом на 1 листопада займає 4 місце серед підрозділів НГУ.

Загалом у рейтингу платформи Дельта беруть участь понад 463 підрозділів Сил оборони", – вказано у повідомленні.

Також ЦСП "Омега" пропонує долучатись за програмою "Контракт 18-24". Що зазначає наступні переваги укладання контракту:

– 1 рік військової служби

– 1 мільйон гривень (200 тисяч при підписанні контракту, ще

800 тисяч – двома частинами впродовж дії контракту)

– право виїзду за кордон після 1 року служби

– 0% іпотека

- відстрочка від мобілізації на рік по завершенню контракту

– до 140 тисяч додаткових виплат

– компенсація житла протягом служби

– медичне забезпечення – пільги на навчання, комунальні послуги і проїзд

Заповнюй заявку на сайті (https://omegasof.army) або за телефоном рекрутингового центру (066-000-3073). Ставай професіоналом!

Зокрема благодійний фонд «ОМЕГА-ДІМ» створений для всебічного забезпечення підрозділів Центру спеціального призначення «ОМЕГА». У військовому напрямку забезпечується купівля БПЛА та систем РЕБ, якісного такмеду, автівок генераторів, радіостанцій тощо.

Окрім того здійснюється забезпечення соціального напрямку - оплата шкіл та садочків для дітей загиблих бійців "Омеги", соціальні та культурні проєкти для дітей, забезпечення житлом для військовослужбовців з бойових груп та для сімей загиблих бійців "Омеги".

Підтримати "ОМЕГУ" за посиланням можна тут