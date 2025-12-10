Понад 60 фахівців та фахівчинь центрального апарату та регіональних підрозділів Державної екологічної інспекції взяли участь у навчальній програмі «Використання сучасних просторових інформаційних сервісів для оцінки шкоди довкіллю». У центрі уваги були геоінформаційні системи та технології дистанційного зондування Землі.

Тренінг у гібридному форматі відбувся 1–5 грудня 2025 року в Координаційному центрі з оцінки шкоди довкіллю у Києві. Захід був організований Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Уряду Швеції в межах проєкту з оцінки шкоди довкіллю.

Відкриваючи навчальну програму, перший заступник Голови Держекоінспекції Дмитро Заруба підкреслив важливість цифрових інструментів у щоденній роботі інспекторів: «Робота з супутниковими даними та ГІС стала невід’ємною частиною сучасного екологічного контролю. Завдяки отриманим знанням наші інспектори зможуть швидше виявляти порушення та ефективніше захищати довкілля».

Керівник проєкту ПРООН з оцінки шкоди довкіллю Андрій Наконечний наголосив: «ПРООН підтримує навчання інспекторів, модернізацію технічного забезпечення екоінспекції та удосконалення законодавства. Ми особливо раді участі в навчальній програмі значної кількості співробітниць Держекоінспекції. Адже посилення гендерної рівності та професійний розвиток жінок-лідерок у сфері довкілля є одним із пріоритетів нашої роботи».

Навчальну програму з використання сучасних технологій для оцінки шкоди довкіллю спеціально для ДЕІ розробив експерт ПРООН Анатолій Шмурак, фахівець із понад 40-річним досвідом. Учасники:

ознайомилися з роботою геоінформаційної системи QGIS, сервісами дистанційного моніторингу пожеж (американської NASA FIRMS та європейської COPERNICUS EFFIS);

опанували використання систем геопозиціонування та засобів Google для проведення обстежень місць огляду та фіксації подій;

навчилися працювати з сучасними інструментами просторового аналізу та порівняння результатів дистанційного зондування Earth Map та Worldview;

За підсумками навчальної програми учасники закріпили отримані знання на практичних заняттях. Вони застосували інструменти дистанційного зондування і зафіксували шкоду, завдану природним об'єктам через військові дії в Сумській, Харківській та Донецькій областях.