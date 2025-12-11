Кадирову повідомили про місце після того, як він захотів зустрітися віч-на-віч із ЗСУ.

Бійці Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія на чолі з Абдул-Хакімом уже кілька днів очікують на нього.

Кадиров не з'являється вже понад 4 дні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела в розвідці.

Раніше Рамзан Кадиров закликав ЗСУ назвати місце для зустрічі віч-на-віч. Після того як ЗС Чеченської Республіки Ічкерія на чолі з Абдул-Хакімом запросили Кадирова на певне місце, він досі не з'явився там.

У зверненні Абдул Хакім Ажієв заявив, що чекає на главу Чечні четвертий або п'ятий день. Також він додав, що бійці не можуть очікувати його місяцями, але готові дати ще кілька днів.

Відправ хоча б когось. Мені вже навіть незручно перед усіма. Так голосно кричав, щоб локацію скинули. Тобі скинули її. Я розумію, що ти хворієш, але хоч когось відправ зі своїх. Щоб недаремно було все це, – сказав Ажієв.