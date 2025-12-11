Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України дало старт громадському обговоренню проєкту Стратегії збереження біологічного різноманіття України на період до 2035 року.

Цей амбітний документ, розроблений спільно з ПРООН та за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ), має на меті не просто захистити українську природу, а й зупинити втрату біорізноманіття, відновити ключові екосистеми та інтегрувати принципи збереження природи в усі сфери економіки. Влада закликає громадян долучитися до обговорення та надіслати свої пропозиції протягом наступних 30 днів.

Масштабна стратегія для захисту природи

Проєкт Стратегії є важливим кроком у виконанні міжнародних зобов’язань України, зокрема в частині реалізації цілей Куньмінсько‑Монреальської рамкової програми та положень Конвенції про біорізноманіття.

Документ, над яким працював профільний департамент Міністерства за участю Програми розвитку ООН (ПРООН) та за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ), має на меті досягнення кількох ключових результатів:

Зупинка втрати біорізноманіття та відновлення ключових екосистем.

Інтеграція концепції збереження природи в усі галузі економіки.

Посилення стійкості громад і держави до кліматичних та природних ризиків.

Підтримка «зеленого» відновлення України.

Екологія як основа економіки

Суть Стратегії полягає в тому, щоб перетворити збереження природи з окремого завдання на наскрізний принцип для всієї державної політики та економічного життя. Це означає, що відтепер усі великі економічні рішення — від сільського господарства до промисловості — мають враховувати екологічні наслідки.

Після проходження всіх процедур громадського обговорення та узгодження, Стратегію буде представлено Уряду для розгляду та остаточного ухвалення.

Громадськість має 30 днів на пропозиції

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України закликає усіх небайдужих громадян, екологічні організації, науковців та представників бізнесу долучитися до обговорення цього важливого для майбутнього країни документа.

Надіслати свої коментарі та пропозиції до проєкту Стратегії можна упродовж 30 днів з моменту публікації на офіційному сайті Міністерства. Це унікальна можливість вплинути на те, як Україна збереже свою природу до 2035 року.