Депутатка Київради Людмила Ковалевська прокоментувала заклики, які лунають зі США щодо необхідності проведення виборів в Україні.

«Я, як представниця місцевої влади, хочу сказати, що владу давно потрібно перезавантажувати», — зазначила Ковалевська.

За її словами, усі народні обранці мають прозвітувати, що вони робили впродовж цих років, а також представити своє бачення подальших дій.

«Але як це зробити, коли в нашій країні триває повномасштабна війна? І не так, як у них у стратегії нацбезпеки написано — “українська війна”, а російсько-українська війна. І ми тримаємо фронт уже 4 роки. Ми можемо порівнювати нашу війну з Другою світовою», — наголосила Людмила Ковалевська.



Депутатка Київради Людмила Ковалевська



Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп знову нагадав про вибори в Україні. Він заявив, що в Україні слід провести вибори, яких «давно не було».

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



Експерти неодноразово підкреслювали, що під час дії режиму воєнного стану провести вибори апріорі неможливо, оскільки це заборонено Конституцією України, а змінити саму Конституцію під час дії воєнного стану не можна.