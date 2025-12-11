Українська авіаційна галузь входить у вирішальну фазу розв’язання питання супроводу документації вертольотів Ми-8МТВ – теми, яка давно перестала бути лише технічним нюансом. Адже від того, хто контролює ремонтну документацію, залежить не тільки безпека польотів і стабільність експлуатації цих машин, але й збереження міжнародних контрактів, включно з операціями в місіях ООН. Після того як попереднє керівництво Державіаслужби ухвалило сумнівне рішення щодо передачі супроводу компанії з можливим російським слідом All Group Ltd., перед державою постало завдання знайти нову, безпечну та легітимну модель управління критично важливою документацією.

Тримач ремонтної документації – це той субʼєкт, який визначає правила обслуговування повітряних суден, порядок виконання ремонту, модифікацій, заміни деталей та впровадження нових технічних рішень. Для вертольотів, що працюють у державних структурах, виконують гуманітарні та міжнародні завдання, помилка у виборі тримача документації може обернутися загрозою і для безпеки, і для репутації країни.

Як розповів у інтерв'ю УНН виконувач обов’язків голови Державної авіаційної служби Данііл Меньшиков, робота триває на декількох рівнях одночасно. Зокрема в Державіаслужбі створено окрему робочу групу, до якої залучені представники уряду, силових структур, фахівці авіабудівних підприємств та профільних асоціацій. Їхнє завдання – визначити модель, яка гарантує безперервність супроводу документації, відповідність міжнародним стандартам та повну відсутність будь-яких ризиків співпраці зі структурами, пов’язаними з країною-агресором. Меньшиков підкреслює, що процес перебуває під контролем і держава розглядає кілька шляхів.

“При Державіаслужбі створено робочу групу, яка має визначити хто саме буде новим тримачем ремонтної документації. Зараз ми маємо три варіанти: передати супровід безпосередньо Державіаслужбі; обрати через прозору процедуру відповідальну українську компанію; передати супровід ремонтної документації Державіаслужбі до моменту вибору виконавця”, – зазначив Меньшиков.

Як заявив в.о. голови Державіаслужби Данііл Меньшиков, питання супроводу документації виходить далеко за межі бюрократичної процедури. Воно напряму пов’язане з національною безпекою та технологічним суверенітетом авіації.

“В Україні є підприємства, які забезпечують повний цикл технічного обслуговування, ремонту та модернізації вертольотів Ми-8МТВ. Це питання національної безпеки та технологічного суверенітету: технічне обслуговування вертольотів, що виконують критично важливі завдання, за жодних обставин не може передаватися за межі України”, – наголосив керівник регулятора.

Водночас від правильності ухвалених рішень залежить і загальна траєкторія розвитку української авіаційної галузі в найближчі роки. Супровід документації – це основа повноцінної сертифікації техніки. Саме він визначає, чи зможе експлуатант отримати унікальні дозволи та чи матиме українська техніка правовий статус, прийнятний для міжнародних партнерів. Втрата такого контролю або його передача ненадійним структурам могла б поставити під удар українських операторів, у тому числі тих, хто працює за кордоном.

Державіаслужба має рішучий намір повернути процедури супроводу в українську юрисдикцію та привести їх у відповідність до ICAO та EASA. Це має закласти фундамент для наступного стратегічного етапу: створення в Україні міжнародного центру ремонту радянської авіаційної техніки. Попит на такі послуги стабільний, за словами Данііла Меньшикова, у світі продовжує літати близько 1500 Ми-8МТВ та понад 8000 вертольотів типу Ми-8. І саме Україна має одну з найбільших концентрацій знань, фахівців і виробничих можливостей для роботи з цією технікою.

Розв'язання питання супроводу документації вертольотів Ми-8МТВ – це не лише технічний або регуляторний процес. Це крок до відновлення довіри міжнародних партнерів, захисту українських експлуатантів і формування нового економічного потенціалу. Україна опинилася в точці, де правильне управлінське рішення здатне не просто стабілізувати галузь, а перетворити її на один із ключових напрямів післявоєнного розвитку. І від того, який сценарій обере Державіаслужба, залежатиме не тільки доля вертольотів Ми-8МТВ, а й роль України на світовому авіаційному ринку у найближчі десятиліття.