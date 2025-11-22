Об этом он рассказал на канале "7 шагов" .
Поэтому правительство народного доверия еще более-менее может рассматриваться как определенная опция. И здесь я соглашаюсь, что возглавить его должен человек с репутацией», – отмечает Виталий Кулик.
По его словам, профессиональные сообщества должны определить между собой людей, которые способны возглавить ту или иную отрасль, и предложить их, и это должны быть люди без негативных бекграундов и ровно удалены от олигархических групп, но людей без шрамов не бывает. То есть, объясняет гость программы, с одной стороны, нужен человек с репутацией, с другой – он должен показать кейс, какую-то историю успеха, и такие люди есть, например, в бизнесе, но не из олигархических кланов, или военные, или даже в оппозиции, ведь речь идет о технократическом правительстве, правительстве народного доверия.
«С другой стороны, когда мы говорим о правительстве народного доверия, это тоже должно быть возвращение определенного функционала для правительства», – объясняет Виталий Кулик.
Соответственно, констатирует он, Кабмин – это коллегиальный орган, принимающий коллегиальные решения, политически и солидарно отвечать за эти решения, они должны генерировать политику и реализовывать ее. В то же время, подчеркивает эксперт, с одной стороны, у нас должно быть технократическое правительство, с другой – команда, объединенная общим видением и программой.
