Служба Безопасности Украины провела масштабную работу против кремлевских "агентов в рясах" по УПЦ (МП). Подчиненные Малюка нейтрализовали ключевых российских агентов. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что после того, как Малюк возглавил СБУ, впервые за период независимости началось разоблачение "агентов в рясах". "СБУ действует системно и не дает агентуре ФСБ из УПЦ (МП) снова развернуться в Украине. Реальные сроки предателям существенно усложнили, а кое-где сделали невозможным для москвы вербовку новых агентов в церковной среде", - отмечает политолог.

"Опыт вербовки московские спецслужбы имели с советских времен. И многие "святые отцы" просто сменили корочки КГБ на удостоверение ФСБ. Церкви и духовные семинарии УПЦ (МП) по сути превратились в легализованные резиденции московской разведки. Если вы думаете, что это преувеличение, то отправь. полномасштабного вторжения по материалам СБУ начато более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП).

Эксперт напоминает, что наиболее распространенные преступления представителей УПЦ (МП) – это коллаборационная деятельность, государственная измена, пособничество государству-агрессору, посягательство на территориальную целостность Украины. "Ключево - это нейтрализация подчиненными Малюка российского влияния на миллионы людей, которые верили "агентам в рясах". Все соцопросы фиксируют - УПЦ (МП) потеряла значительную часть своих прихожан, которые наконец-то поняли, кем являются их "духовные отцы", - резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что по инициативе СБУ было прекращено украинское гражданство и отменены виды на временное проживание 19 клирикам УПЦ (МП), имеющих российские паспорта. Самый известный из них глава московской церкви в Украине Онуфрий (в мире – гражданин россии Березовский).