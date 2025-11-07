Об этом сообщается на Facebook-странице руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.



«Благодаря Владимиру Кличко передали большую партию дронов бойцам легендарной 72 бригады имени Черных Запорожцев. Это те ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киев и Киевскую, Харьковскую. А сегодня избивают врага на Покровском направлении», - говорится в сообщении.

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный подчеркнул, что бойцам на Покровском направлении очень нужна помощь.

«Покровское направление сегодня – самое горячее. Там идут тяжелые бои. Наши защитники ценой колоссальных усилий и смелости сдерживают врага. А мы должны им помочь. Уверен, что уже завтра эти дроны полетят на головы оркам», – сказал Палатный.

Владимир Кличко поблагодарил воинов за мужество и подчеркнул, что дроны помогут сохранить жизнь наших защитников.

«Это беспилотное оборудование поможет защищать нашу страну. А также поможет нашим героям – сохранит их жизнь. Благодарю вас, ребята! Вместе с хорошим настроением к Победе!» – сказал Кличко во время передачи дронов.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко и Украинская команда привезли нескольким бригадам на Донбасс дроны разных типов и системы РЭБ.

Также сообщалось, что Владимир Кличко благодаря поддержке иностранных партнеров передал на передовую 6 бронированных автомобилей "Кобра", каждый из которых стоит около 250 тысяч долларов.