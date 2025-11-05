Об этом говорится на странице Центра в Телеграмм.
В течение октября 2025 года силами спецназовцев ЦСП "ОМЕГА" было уничтожено :
- 174 ед. личного состава
- 6 шт. ББМ
- 14 ед. автотехники
- 1 ед. артиллерии
- 1 ед. мото- и -квадроциклов
- 129 с БПЛА
- 3 ед. техобеспечение
- 23 вражеских укрытия
Также, в течение октября силами спецназовцев ЦСП "ОМЕГА" поражено :
- 137 ед. личного состава
- 4 танки
- 18 шт. ББМ
- 16 ед. автотехники
- 9 ед. артиллерии
- 1 ед. мото- и квадроциклов
- 3 ед. техобеспечение
- 188 вражеских укрытий
"В Программе электронных баллов ЦСП "Омега" по состоянию на 1 ноября занимает 4 место среди подразделений НГУ.
Всего в рейтинге платформы Дельта участвуют более 463 подразделений Сил обороны», – говорится в сообщении.
Также ЦСП "Омега" предлагает присоединяться по программе " Контракт 18-24 ". Что указывает следующие преимущества заключения контракта:
– 1 год военной службы
– 1 миллион гривен (200 тысяч при подписании контракта, еще
800 тысяч – двумя частями на протяжении действия контракта)
– право выезда за границу после 1 года службы
– 0% ипотека
- отсрочка от мобилизации в год по завершении контракта
– до 140 тысяч дополнительных выплат
– компенсация жилья в течение службы
– медицинское обеспечение – льготы на обучение, коммунальные услуги и проезд
Заполняй заявку на сайте или по телефону рекрутингового центра (066-000-3073). Становись профессионалом!
В частности, благотворительный фонд «ОМЕГА-ДОМ» создан для всестороннего обеспечения подразделений Центра специального назначения «ОМЕГА». В военном направлении обеспечивается покупка БПЛА и систем РЭБ, качественного такмеда, автомобилей генераторов, радиостанций и т.д.
Кроме того, осуществляется обеспечение социального направления - оплата школ и садов для детей погибших бойцов "Омеги", социальные и культурные проекты для детей, обеспечение жильем для военнослужащих из боевых групп и для семей погибших бойцов "Омеги".