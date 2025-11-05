За последний месяц, враг недосчитался более сотни БпЛА, укрытий и нескольких десятков единиц различной техники.

Об этом говорится на странице Центра в Телеграмм.

В течение октября 2025 года силами спецназовцев ЦСП "ОМЕГА" было уничтожено :

- 174 ед. личного состава

- 6 шт. ББМ

- 14 ед. автотехники

- 1 ед. артиллерии

- 1 ед. мото- и -квадроциклов

- 129 с БПЛА

- 3 ед. техобеспечение

- 23 вражеских укрытия



Также, в течение октября силами спецназовцев ЦСП "ОМЕГА" поражено :

- 137 ед. личного состава

- 4 танки

- 18 шт. ББМ

- 16 ед. автотехники

- 9 ед. артиллерии

- 1 ед. мото- и квадроциклов

- 3 ед. техобеспечение

- 188 вражеских укрытий

"В Программе электронных баллов ЦСП "Омега" по состоянию на 1 ноября занимает 4 место среди подразделений НГУ.

Всего в рейтинге платформы Дельта участвуют более 463 подразделений Сил обороны», – говорится в сообщении.

Также ЦСП "Омега" предлагает присоединяться по программе " Контракт 18-24 ". Что указывает следующие преимущества заключения контракта:

– 1 год военной службы

– 1 миллион гривен (200 тысяч при подписании контракта, еще

800 тысяч – двумя частями на протяжении действия контракта)

– право выезда за границу после 1 года службы

– 0% ипотека

- отсрочка от мобилизации в год по завершении контракта

– до 140 тысяч дополнительных выплат

– компенсация жилья в течение службы

– медицинское обеспечение – льготы на обучение, коммунальные услуги и проезд

Заполняй заявку на сайте или по телефону рекрутингового центра (066-000-3073). Становись профессионалом!

В частности, благотворительный фонд «ОМЕГА-ДОМ» создан для всестороннего обеспечения подразделений Центра специального назначения «ОМЕГА». В военном направлении обеспечивается покупка БПЛА и систем РЭБ, качественного такмеда, автомобилей генераторов, радиостанций и т.д.

Кроме того, осуществляется обеспечение социального направления - оплата школ и садов для детей погибших бойцов "Омеги", социальные и культурные проекты для детей, обеспечение жильем для военнослужащих из боевых групп и для семей погибших бойцов "Омеги".