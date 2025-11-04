Бойцы Третьего армейского корпуса заявили, что на передовой необходимы источники автономного питания, ведь от них зависит работа дронов и систем связи. Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба "Украинская команда", недавно передавшего военным большую партию зарядных станций с дополнительными батареями.

«Мы делаем ставку на технологичность. Мы ценим наших людей и заменяем их технологическими решениями. Зарядные станции такого типа – это действительно попадание в цель, точку. Они используются по всем направлениям – такие как НРК (наземные роботизированные комплексы), дроны, связь разного вида. Эти все вещи работают у нас только от питания», - отметил военнослужащий 3 армейского корпуса с позывным «Фалконом».

Он подчеркнул, что поддержка украинского народа, которую получают военные через волонтеров, очень важна для эффективного ведения боевых действий.

«Поддержка от «Украинской команды», от которой мы получили эти станции. Поддержка, непосредственно от украинского народа, - она ​​очень важна. От имени всех защитников Украины и непосредственно от Третьего армейского корпуса выражаю благодарность за крепкую общественную позицию и помощь», - подчеркнул военный.

Напомним, недавно волонтеры "Украинской команды" передали партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, батальону "Свобода" 4 бригады НГУ, отдельному батальону беспилотных систем "Хорт" и другим военным подразделениям.

Также сообщалось, что «Украинская команда» объявила большой сбор на сеткометы, спасающие бойцов от вражеских FPV-дронов на оптоволокне.