Решение властей о финансировании программы «бесплатных 3000 километров» во время войны – очередное проявление популизма. Сейчас средства нужно тратить не на собственный пиар и подготовку к выборам, а на поддержку армии, усиление ПВО и защиту критической инфраструктуры.





Об этом заявил заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный.



«Партия «УДАР Виталия Кличко» считает это решение очередным проявлением популизма, который во время войны может стоить стране слишком дорого. Когда враг ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру, давит на фронте, власти не имеют права тратить миллиарды на кратковременные эффекты для рейтингов. Во время войны приоритетом должны быть оборона, устойчивость страны и защита жизни украинцев, а не массовая раздача денег. Не время думать о рейтингах или выборах. Речь – о выживании страны», - заявил Артур Палатный.



Он отметил, что действия властей выглядят еще более циничными на фоне недавнего изъятия правительством у общин 8 млрд грн «в обеспечение бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения». Однако вместо решения реальных проблем предприятия и страны в целом власти устраивают «ярмарку пиара».



«Вместо того чтобы готовить страну к тяжелой зиме, правительство делает подачку в виде «бесплатных» километров на железной дороге по стране. В то время как энергетики считают убытки, общины остаются без ресурсов на укрытие, тепло и свет. В Украине сотни объектов энергетики, постоянно под ударами российских ракет. Именно туда следует направлять государственные ресурсы: на укрепление и защиту от обстрелов. Потому что без электричества не поедут ни поезда, ни экономика», - подчеркнул Палатный.



Первый заместитель главы УДАРа призвал власти прекратить практику бюджетных раздач и сосредоточиться на защите страны.



«Популизм убивает ответственность. И каждая гривна, потраченная на пиар, а не на защиту, может обернуться для страны реальными потерями. Сегодня главный вызов: выжить и выстоять. Подготовка к зиме, укрепление обороны, покупка дронов-перехватчиков «Шахедов», усиление ПВО и защиты энергетики, поддержка армии, общин и критической инфраструктуры – это должно быть настоящими приоритетами государства в военное время», - подчеркнул Палатный.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству подготовить специальную программу УЗ-3000 как часть зимней поддержки. Она будет предусматривать, чтобы каждый украинец мог бесплатно проехать по железной дороге три тысячи километров в пределах Украины.