Государственное бюро расследований разместило на своем сайте АЛГОРИТМ возвращение военнослужащих , самовольно покинувших воинскую часть или место службы или совершивших дезертирство.

Далее необходимо отсканировать и отправить по электронному адресу: info@dbr.gov.ua .

Напомним, что Верховная Рада Украины продлила срок добровольного возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года. Это означает, что у покинувших службу военных еще есть время вернуться без уголовной ответственности.

ДБР призывает каждого военнослужащего воспользоваться этой возможностью. Возвращение в строй – это не только шанс исправить ошибки прошлого, но и проявление ответственности перед собратьями, семьей и страной. Сегодня каждый защитник важен для Украины, и именно от единства и готовности выполнять воинскую обязанность зависит наша победа.